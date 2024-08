L’ultimo rapporto di Canalys, la società che si occupa dell’analisi del mercato degli smartphone, fotografa l’andamento del settore registrando una crescita del 12%. Il settore prosegue un periodo particolarmente positivo registrando una crescita per il terzo trimestre consecutivo (raggiungendo i 228,9 milioni di device acquistati) confermando Samsung al primo posto seguita da Apple e Xiaomi.

Come sta andando il mercato globale degli smartphone

La crescita del mercato degli smartphone cui stiamo assistendo da mesi e confermata nel secondo trimestre del 2024 è trainata dall’innovazione dei prodotti e dal miglioramento delle condizioni commerciali. In questo panorama Samsung rimane il brand con più smartphone venduti (53,5 milioni di unità) con le linee di device di fascia alta che continuano a stimolare l’aumento del valore.

Al secondo posto troviamo Apple con 45,6 milioni di smartphone venduti soprattutto a seguito del forte impulso avuto nel mercato del Nord America e di quelli emergenti APAC (l’insieme dei Paesi asiatici e oceaniani nell’Oceano Pacifico).

Segue subito dopo Xiaomi con 42,3 milioni di smartphone venduti (15% di quota di mercato) supportata da un’offerta di device molto competitivi.

Torna al quarto posto Vivo con 25,9 milioni di unità per il 9% di quota di mercato così come TRANSSION che vendendo 25,5 milioni di smartphone ha conquistato il quinto posto di questa particolare classifica globale.

Le previsioni degli analisti indicano la seconda metà del 2024 come il periodo nel quale i due brand dominanti, Samsung e Apple, si dedicheranno al rafforzamento delle loro strategie a lungo termine nei mercati ormai consolidati. Gli altri marchi, invece, si rivolgeranno ai mercati emergenti avendo rifornito i propri canali in previsione dell’aumento dei costi operativi. In Europa e Nord America, invece, ci sono stati aumenti significativi dei volumi di vendita in quanto i fornitori si sono attivati per farsi trovare pronti per la prossima stagione natalizia.

In casa Samsung ci si concentrerà sull’integrazione del proprio ecosistema Galaxy con offerte di punta con funzionalità esclusive GenAI capaci di creare valore per i consumatori. Apple invece sarà orientata ad accelerare la sostituzione in questi mercati tramite device ibridi incentrati sulla privacy, l’intelligenza artificiale e funzionalità personalizzate per l’assistente vocale Siri.

C’è un’interessante sfida che coinvolgerà i brand del mercato di massa. Dalla fine del primo trimestre dell’anno, infatti, i fornitori hanno consumato le scorte di componenti a basso costo mentre la domanda di componenti competitivi (display, fotocamere e memorie) rimane elevata. Per affrontare la sfida i marchi emergenti dovrebbero migliorare le strategie locali ottimizzando gli investimenti al dettaglio per bilanciare i costi operativi elevati dell’espansione del mercato.

Nonostante il +12% appena registrato è improbabile, proseguono gli analisti, che il 2024 si chiuda complessivamente con un segno positivo a due cifre. Il mercato degli smartphone nel 2024 beneficerà del recupero delle scorte, dell’allentamento delle restrizioni sulle importazioni e su una fiducia economico-finanziaria migliore. Per il 2025, invece, soprattutto nei mercati consolidati per i quali è incerta la domanda dei consumatori, i fornitori dovranno concentrarsi sul fornire esperienze innovative per attrarre nuovi acquirenti e costruire un’immagine distintiva del marchio andando a cogliere le opportunità emergenti.