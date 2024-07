La società di ricerca di mercato Canalys ha appena pubblicato un rapporto sulle vendite globali di smartphone nel secondo trimestre di quest’anno, dal quale è emerso che Samsung ha venduto il numero più alto di smartphone, ma anche che Apple ha guadagnato terreno sul colosso sudcoreano.

Secondo l’analisi Samsung ha ottenuto una quota di mercato del 18%, mentre Apple è riuscita a piazzarsi al secondo posto con una quota di mercato del 16%.

Nel secondo trimestre del 2023 la differenza nella quota di mercato delle due aziende era di quattro punti percentuali, ma ora è di soli due. Seguono Xiaomi e Vivo con una quota di mercato rispettivamente del 15% e del 9%.

I dati della società di ricerca mostrano che le vendite complessive di smartphone hanno raggiunto quota 288 milioni tra aprile 2024 e giugno 2024, il 12% in più rispetto all’ultimo trimestre, inoltre si tratta del terzo trimestre consecutivo in cui il mercato del settore è cresciuto, un segnale positivo per tutti i produttori di smartphone.

Secondo Canalys, Samsung e Apple hanno dominato nel mercato degli smartphone premium e gran parte del merito è collegato all’intelligenza artificiale (Samsung Galaxy AI e Apple Intelligence).

Tuttavia Samsung potrebbe ottenere una quota di mercato ancora più alta nel prossimo trimestre, in quanto l’azienda ha appena lanciato i nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 che potrebbero dare un contributo rilevante alle vendite totali del colosso sudcoreano.