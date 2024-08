Si chiama BingoMod ed è l’ultimo malware che sta minacciando la sicurezza di numerosi dispositivi Android. L’ultimo in ordine di tempo; solo il mese scorso ci sono state centinaia di campagne di hacking che hanno minato la sicurezza degli smartphone. BingoMod arriva sotto forma di SMS ma in realtà è una campagna di phishing che può accedere ai dati, eliminarli ma anche effettuare operazioni fraudolente.

Come opera il malware BingoMod

Il malware sta girando prevalentemente tramite campagne di phishing via SMS che, imitando l’aspetto di diverse app di sicurezza, ingannano le vittime che acconsentono all’installazione. Dopo averle installate queste app richiedono l’autorizzazione per accedere ai servizi di accessibilità e, una volta concessi, il malware prende il controllo del dispositivo.

Da quel momento BingoMod riesce a recuperare le credenziali di accesso, intercettare gli SMS e catturare gli screenshot del dispositivo. In questo modo i truffatori possono eseguire frodi e prosciugare i conti bancari per poi cancellare i dati del dispositivo rendendone difficile il ripristino.

L’unico modo per difendersi da BingoMod e dagli altri malware similari è quello di prestare la massima attenzione quando si scaricano app da fonti sconosciute o si clicca su collegamenti provenienti da messaggi di dubbia provenienza. Inoltre aggiornare costantemente lo smartphone con le ultime release assicura un livello di protezione aggiornato capace di ridurre il rischio di infezione dai virus Android. Così come si aggiornano gli smartphone evolvono anche i malware per cui la miglior forma di prevenzione e sicurezza è e resta l’attenzione e l’adozione di pratiche di buon senso per aumentare la sicurezza del proprio smartphone.