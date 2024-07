Se pensavate che dopo il Prime Day di Amazon sarebbe stato difficile vedere ancora offerte strepitose, ci pensa GoDeal24 a smentirvi clamorosamente, con una nuova serie di offerte incentrate ancora una volta di Microsoft Office 2021 Pro Plus, la versione più recente della suite da ufficio più utilizzata in tutto il mondo.

Nella nuova Super Software Sale potete portarvi a casa le chiavi software degli applicativi più diffusi, così come quelle dei sistemi operativi Microsoft, sia il sempreverde Windows 10, ancora molto amato dal pubblico, sia il più recente Windows 11. Tutti i codici di attivazione sono originali al 100%, perfettamente funzionanti e in grado di garantirvi aggiornamenti a vita da parte dei rispettivi produttori, sia per quanto riguarda gli update di sicurezza sia per quelli che portano nuove funzionalità.

Si parte da Microsoft Office, in offerta in diverse varianti e i pacchetti fino a 5 licenze, una soluzione valida se in casa dovete aggiornare più computer o se volete condividere la spesa con amici e familiari per ottenere un risparmio maggiore. Con il codice SGO62 otterrete uno sconto del 62% rispetto al prezzo standard, per arrivare al prezzo indicato qui sotto:

Lo stesso codice può essere utilizzato anche per scontare alcuni bundle, la scelta perfetta per chi ha acquistato un nuovo PC o per chi ha effettuato un upgrade importante di quello precedente e necessita di una licenza di Windows 10 o Windows 11 e del pacchetto Office, ma anche per chi cerca quei pochi software non inclusi nella suite Office.

Se state cercando solo una licenza del sistema operativo Microsoft, anche quelle dedicate ai server, con il codice SGO50 avrete uno sconto del 50%:

Anche gli amministratori di rete potranno trovare offerte dedicate, con i pacchetti da 50 o 100 licenze che permetteranno di aggiornare in pochi click tutti i computer aziendali, con prezzi particolarmente interessanti:

Come sempre Godeal24 offre sconti e promozioni anche su numerosi altri software, pensati per mantenere sempre in ordine il computer o per aggiungere funzionalità:

Su Godeal24 potete pagare i vostri acquisti con PayPal, per una maggiore sicurezza, potendo inoltre contare su un servizio di assistenza tecnica, attivo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, che risponde a questo indirizzo email. Una volta completato il vostro acquisto riceverete una mail contenente le chiavi di attivazione e il link da cui scaricare il pacchetto di installazione. In questo modo sarete sicuri di avere la versione più recente ma soprattutto di non rischiare di scaricare pacchetti infetti da malware di vario genere.

Informazione Pubblicitaria