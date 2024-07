Nonostante non conosciamo al momento molte informazioni ufficiali, nel corso delle ultime ore sarebbero emerse nuove indiscrezioni in merito ad alcune specifiche tecniche di Xiaomi 15 Ultra: scopriamole insieme.

Xiaomi 15 Ultra: ecco i primi rumor

Stando a quanto riportato dal leaker Kartikey Singh in un suo post sul social network X, infatti, il nuovo flagship di Xiaomi potrebbe presentare una batteria da ben 6000 mAh di capacità, garantendo così una notevole autonomia, soprattutto se paragonato al precedente modello Xiaomi 14 Ultra, che presentava invece una batteria da 5000 mAh. A questo si aggiungono poi ulteriori informazioni riguardo alla ricarica, che presenterà una potenza pari a 90 Watt via cavo e 80 Watt per la ricarica wireless.

Quel che sappiamo ad oggi è che Xiaomi 15 Ultra vedrà sicuramente la luce anche sul mercato globale, data l’uscita del precedente modello a febbraio di quest’anno, anche in Italia. La compagnia intende puntare soprattutto sulla fotocamera, che presenterà molto probabilmente sensori Leica, più precisamente con 4 sensori, un sensibile miglioramento dello zoom del teleobiettivo e un sensore periscopico. La serie Xiaomi 15 dovrebbe inoltre essere la prima in assoluto a montare il chip Snapdragon 8 Gen 4.

Ovviamente al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno necessariamente essere confermate in via ufficiale da parte della compagnia. Non conosciamo una data d’uscita precisa per Xiaomi 15 Ultra, anche se ci aspettiamo presumibilmente che verrà rilasciato a febbraio 2025. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.