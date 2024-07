Da tanti anni Android e iOS si danno battaglia per contendersi il titolo di sistema operativo mobile migliore e un nuovo report pubblicato da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) nelle scorse ore rappresenta un ulteriore capitolo di questa sfida.

Da tempo lo staff di Consumer Intelligence Research Partners valuta la fedeltà degli utenti statunitensi ad Android e iOS e la percentuale di coloro che passano da una piattaforma all’altra (il cosiddetto switch) e l’ultimo report, relativo al secondo trimestre del 2024, per Google potrebbe rappresentare una sorta di campanello d’allarme.

Android “tradito” da tanti utenti per iOS

Stando a quanto si apprende, infatti, nel secondo trimestre del 2024 il 17% di coloro che hanno acquistato un iPhone proveniva da uno smartphone Android e il seguente grafico ci permette di farci un’idea di quanto sia significativo tale risultato rispetto a quello registrato un anno fa (quando a provenire da Android era il 10% degli acquirenti del melafonino):

Il dato registrato nel secondo trimestre del 2024 è il più elevato degli ultimi 5 anni per quanto riguarda il medesimo periodo (aprile – giugno) e a renderlo più preoccupante vi è il fatto che Apple non lancia nuovi iPhone nel secondo trimestre, quindi non è frutto di una campagna marketing pressante del colosso di Cupertino per supportare gli ultimi modelli appena presentati.

In sostanza, tanti utenti Android negli Stati Uniti hanno deciso di effettuare il passaggio alla piattaforma “nemica”, forse per noia o, peggio ancora per Google, per insoddisfazione.

Il nuovo report di Consumer Intelligence Research Partners, tuttavia, probabilmente deve fare riflettere anche Apple, che non ha ottenuto le vendite sperate con la serie iPhone 15 e l’alto numero di ex utenti Android potrebbe significare che chi ha già un melafonino non ha ritenuto necessario passare al nuovo modello.

In sostanza, si preannuncia una seconda parte del 2024 molto calda sia per Google che per Apple.