Samsung Galaxy Z Fold6 e Samsung Galaxy Z Flip6 sono i nuovi smartphone pieghevoli di questo 2024 della casa coreana. Due prodotti che vanno a maturare ulteriormente con un design ancor più gradevole e ottimizzato e una robustezza ancor più elevata, grazie ad una certificazione IP che si spinge oltre rispetto al passato.

Sono due prodotti freschi di lancio e per questo motivo sono ancora valide, fino al 23 luglio 2024, le promozioni per incentivarne l’acquisto e renderli meno proibitivi. In questo articolo vediamo velocemente le principali caratteristiche ma soprattutto le principali promozioni di cui è possibile approfittarne, ce ne sono molte dunque è necessario fare ordine.



Samsung Galaaxy Z Fold6 e Z Flip6, principali caratteristiche

Samsung Galaxy Z Fold6: multitasking è la parola chiave

Samsung Galaxy Z Fold6 è uno smartphone pieghevole con un form factor a libro, dotato di uno schermo principale Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 7,6 pollici con risoluzione QXGA+ e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, e un display esterno di altrettanta qualità da 6,3 pollici. È alimentato dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, offre 12 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera esterna con un sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. La batteria da 4400 mAh supporta la ricarica rapida cablata da 25 W e wireless da 15 W. Uno smartphone perfetto per chi vuole il massimo dal multitasking.

Samsung Galaxy Z Flip6: compatto e versatile

Samsung Galaxy Z Flip6 invece combina un design compatto con funzionalità avanzate, grazie al suo form-factor a conchiglia. Lo schermo principale è di tipo Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 6,7 pollici, e offre risoluzione Full-HD+ e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz; quello esterno invece, perfetto per consultare le notifiche e qualche widget, è da 3,4 pollici. Anche lui è mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, con 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 12 MP. La batteria da 4000 mAh supporta la ricarica rapida cablata da 25 W e wireless. Con la sua flessibilità e potenza, il Galaxy Z Flip6 è ideale per chi cerca uno smartphone elegante e tascabile.

Promozioni per Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 su Amazon

Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 arrivano sul mercato con prezzi di listino particolarmente alti ma fin dal primo giorno è possibile cumulare una serie di promozioni per andare a risparmiare anche diverse centinaia di euro.

Partiamo dalle promozioni che offre Amazon, ricordando innanzitutto che ci sono queste ulteriori iniziative al momento valide:

se pagate con Amex avete ulteriori 100€ di sconto sul prezzo che indicheremo;

sul prezzo che indicheremo; se avete Amazon Prime Student avete ulteriori 100€ di sconto sul prezzo che indicheremo;

di sconto sul prezzo che indicheremo; inoltre se restituite uno smartphone usato avete 200€/220€ di supervalutazione garantita a cui si aggiungerà la valutazione dell’usato, ulteriori info nella pagina dedicata.

Ecco di seguito invece le promozioni disponibili per tutti (a cui potete poi sommare quelle sopra in base a quali saranno compatibili con voi) e relativi link all’acquisto; Partiamo dalle promozioni su Galaxy Z Fold6 su Amazon:

Infine vediamo le promozioni per Galaxy Z Flip 6 su Amazon:

Promozioni per Samsung Galaxy Z Fold 6e Z Flip6 su Samsung Shop

Passando alle promozioni presenti sul Samsung Shop invece, anche in questo caso ce ne sono alcune in base a determinati requisiti:

100€ di sconto anziché 50€ se utilizzate il Trade-in;

Trade-in con supervalutazione, fino a 780 euro per l’usato consegnato;

Ecco di seguito invece le promozioni disponibili per tutti e relativi link all’acquisto; iniziamo da Galaxy Z Fold6:

Passando invece ai prezzi in promozione per Galaxy Z Flip6:

Inoltre in omaggio sono previsti:

12 mesi di protezione gratuita per danni accidentali. 2 richieste di intervento in 12 mesi di copertura;

100€ di sconto a carrello acquistando contestualmente anche un nuovo Galaxy Watch7, Watch Ultra o Buds 3;

50% d sconto su tutte le cover per Z Fold 6 e Z Flip 6.

Vi ricordiamo che le principali promozioni termineranno il 23 luglio 2024.