Tra i protagonisti del Prime Day di Amazon ci sono anche i prodotti Oukitel, brand di riferimento per il mondo dei dispositivi rugged. A disposizione degli utenti Prime (ma ricordiamo che le offerte sono accessibili a tutti con la prova gratuita di Prime di un mese) ci sono quattro prodotti Oukitel da comprare a prezzo scontato. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le offerte disponibili in questo momento su Amazon per il Prime Day.

Le offerte Oukitel del Prime Day 2024

Il primo modello da considerare è Oukitel WP35. Si tratta di uno smartphone rugged che rappresenta una delle novità più recenti della gamma del brand. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6100+, con supporto al 5G, a cui viene abbinata una maxi batteria da 11.000 mAh. C’è spazio anche per un display Full HD+ da 6,6 pollici, 8 GB di RAM (espandibili fino a 24 GB grazie alla RAM virtuale) e 256 GB di storage (espandibili tramite microSD). Il dispositivo ha le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Sfruttando l’offerta del Prime Day è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 299 euro (invece di 399 euro). Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone rugged, disponibile sul mercato da poche settimane.

Per chi cerca uno smartphone rugged più economico c’è la possibilità di puntare su Oukitel WP36. Questo modello ha un SoC Mediatek MT8788 con supporto al 4G (con connettività Dual SIM) abbinato a una batteria da 10.600 mAh. Tra le specifiche c’è anche un display da 6,52 pollici con risoluzione HD+ oltre a una doppia fotocamera posteriore, 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone ha le certificazioni standard IP68 e IP69K di impermeabilità e MIL-STD-810H. Il prezzo è scontato a 159 euro.

La gamma Oukitel include anche alcuni tablet rugged come Oukitel RT7, con connettività 5G grazie al SoC MediaTek Dimensity 720. Il tablet è dotato di una batteria da 32.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Il display è da 10,1 pollici con risoluzione Full HD e ci sono 12 GB di RAM e 256 GB di storage (espandibili fino a 1 TB). Il modello di Oukitel ha le certificazioni IP68 e IP69K e soddisfa gli standard MIL-STD-810H. In occasione del Prime Day, spuntando l’apposito coupon in pagina, è possibile acquistare Oukitel RT7 al prezzo scontato di 413 euro.

A completare la gamma di offerte Oukitel su Amazon c’è il tablet Oukitel OT8, più economico rispetto al modello precedente. Tra le specifiche troviamo un display da 11 pollici con risoluzione 2K, il SoC Unisoc Tiger T606, 6 GB di RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 8.800 mAh, con ricarica rapida da 18 W. Il tablet supporta Widevine L1 per la riproduzione di video in Full HD tramite le principali piattaforme di streaming. Con l’offerta del Prime Day, è possibile acquistare il modello al prezzo scontato di 164,99 euro.

