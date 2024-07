Manca sempre meno all’uscita sul mercato cinese dei nuovi smartphone di punta di Xiaomi, rispettivamente Xiaomi Mix Fold 4, Mix Flip e Redmi K70 Ultra. Mentre la compagnia si appresta a presentare il design di RedmiK70 Ultra, l’informatore Panda is Balda ha svelato quelle che potrebbero essere a tutti gli effetti le colorazioni disponibili per Mix Flip e Mix Fold 4, oltre ad alcuni interessanti dettagli riguardanti i sopracitati dispositivi: scopriamoli insieme.

Xiaomi Mix Flip e Mix Fold 4: tutti i dettagli che conosciamo

Secondo il blogger, Xiaomi Mix Fold 4 sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Bianco, Nero, Blu e Nero Kevlar. Al contrario, Xiaomi Mix Flip presenterà invece le colorazioni Bianco, Viola e Nero. La configurazione più completa (quella che potremmo definire “full optional”) per entrambi i modelli sarà fornita di 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

Al momento la compagnia deve ancora annunciare la data del suo prossimo evento di lancio, nonostante un’altra voce di corridoio veda il 19 luglio come la data maggiormente accreditata. Oltre alla presentazione dei dispositivi sopracitati, l’evento vedrà l’arrivo di nuovi modelli di smartwatch, auricolari wireless e smartband per il fitness.

Le previsioni dell’utente Panda is Balda sembrano inoltre confermare il chip presente rispettivamente su Xiaomi Mix Fold 4 e Mix Flip, che potrebbe verosimilmente essere lo Snapdragon 8 Gen 3, oltre il supporto alla ricarica rapida da 67W di potenza. Xiaomi Mix Fold 4 sarà inoltre dotato della certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua, oltre al supporto per la ricarica wireless.

Quanto a Xiaomi Mix Flip, invece, emergono alcuni dettagli inerenti alla batteria, che presenterà molto probabilmente una capacità di 4700 mAh, anche in questo caso con il supporto alla funzionalità di ricarica rapida da 67W. Ciò potrebbe dunque significare un’autonomia del dispositivo del tutto simile a quella di altri smartphone pieghevoli attualmente presenti sul mercato di tutto il mondo. Buone notizie anche per il comparto fotocamere, dal momento che Xiaomi Mix Flip presenterà una collaborazione con Leica per garantire una miglior esperienza fotografica: lo smartphone potrebbe presentare un sensore principale da 50 megapixel, con un teleobiettivo da 60 megapixel e zoom ottico 2x.

Per ora non conosciamo ulteriori dettagli riguardanti i due modelli: non ci resta a questo punto che attendere il prossimo evento di Xiaomi, che getterà sicuramente luce su tutte le specifiche tecniche e la loro data d’uscita.