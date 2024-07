Da pochi giorni è disponibile One UI 6.1.1, la nuova versione del sistema operativo basata su Android 14. Essa introduce diverse funzionalità interessanti per i nuovi dispositivi Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6, basando gran parte delle sue potenzialità sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI: scopriamole insieme.

One UI 6.1.1: ecco le principali novità

Tra le novità più significative troviamo senz’ombra di dubbio i suggerimenti per le risposte, una nuova funzionalità che consente di avere a disposizione un set di risposte suggerite dallo smartphone per rispondere ai messaggi ricevuti dai nostri contatti, basandosi su un sistema di machine learning che farebbe uso dell’intelligenza artificiale di Samsung.

Una delle numerose novità introdotte da Galaxy AI nel corso dei primi mesi del 2024 (con il debutto di Samsung Galaxy S24) è sicuramente Assistente Chat, che fa uso dell’intelligenza artificiale rigenerativa per tradurre messaggi all’interno delle app di messaggistica istantanea, cambiare il tono della scrittura e fornire suggerimenti grammaticali. Con il lancio di Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6, Assistente Chat introduce la nuova funzione Compositore, annunciata in occasione del recente evento Galaxy Unpacked, che consente di elaborare un testo a partire da un prompt di base fornito dall’utente. Tra le novità non menzionate all’evento troviamo per l’appunto Smart Reply per i suggerimenti per le risposte, che sono attivabili nelle impostazioni di Assistente Chat, sotto la voce di Galaxy AI.

La funzione, integrata nella tastiera Samsung risulta utilissima soprattutto nel caso di Samsung Galaxy Z Flip6: grazie alla presenza del display esterno, sarà dunque possibile rispondere velocemente ai nostri contatti senza necessariamente aprire lo smartphone. La funzione è inoltre disponibile anche su Samsung Galaxy Watch, con il sistema operativo One UI Watch 6 installato al suo interno. In quest’ultimo caso, Samsung Galaxy Watch dev’essere necessariamente accoppiato ad uno smartphone Samsung con sistema operativo One UI 6.1.1, dal momento che i suggerimenti vengono processati a questo livello. È possibile dunque utilizzare la nuova funzione all’interno delle app di messaggistica come Telegram, Google Chat, WhatsApp e tante altre ancora.

Le novità non sono finite qui, dal momento che il nuovo sistema operativo One UI 6.1.1 introduce anche una versione migliorata di Smart Select, con una nuova animazione all’avvio, una toolbar e la possibilità di selezionare porzioni di testo o immagini, in maniera del tutto analoga a quanto avviene con la funzione Cerchia e Cerca di Google. Nel caso in cui la funzionalità non riconosca una porzione di testo o un’immagine specifica, sarà possibile aggiungere la propria selezione ad una nota, condividerla o eventualmente salvarla. Stando alle prime testimonianze raccolte dagli utenti, la funzione sarebbe notevolmente migliorata rispetto alle precedenti versioni, con diverse novità rispetto a Cerchia e Cerca di Google, prima tra tutte l’integrazione con Samsung Notes e altre app first-party.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Google in merito alla nuova versione del sistema operativo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.