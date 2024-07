Il Prime Day di Amazon è una delle occasioni migliori dell’anno per acquistare nuovi prodotti. Durante l’evento promozionale, che dura 48 ore ed è riservato agli iscritti al programma Amazon Prime, trovate decine di migliaia di prodotti in sconto e risulta facile perdersi qualche ottima offerta.

Tra i tanti produttori che propongono i loro migliori prodotti con sconti strepitosi troviamo anche Tineco, brand che negli anni è cresciuto fino a diventare il numero 1, anche in Italia, nel mercato delle lavapavimenti. E Tineco FLOOR ONE SWITCH S7, uno degli ultimi arrivati, è il classico prodotto che non può mancare in casa di chi vuole la massima igiene possibile.

L’offerta del Prime Day

È uno dei prodotti più recenti del brand asiatico e rientra nella famiglia dei 2in1, anche se in maniera atipica. Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è infatti composta da due elementi, una lavapavimenti e un aspirapolvere, che condividono il solo motore, così da ridurre i costi e avere una maggiore versatilità.

La parte dedicata al lavaggio del pavimento utilizza le migliori tecnologie, a partire da iLoop Smart Sensor, che regola la potenza di aspirazione, la velocità di rotazione della spazzola e la quantità di acqua rilasciata in base al livello di sporco rilevato sul pavimento. La spazzola viene lavata costantemente, con una velocità di rotazione che raggiunge i 450 giri al minuto, e lo sporco viene raschiato e convogliato, insieme all’acqua sporca, in un contenitore separato da quella pulita.

Non c’è sporco che possa resistere, dalle macchie secche alle bibite zuccherate finite sul pavimento, grazie all’acqua sempre pulita, nella quale è possibile aggiungere del detergente, i pavimenti saranno sempre puliti. La spazzola di nuova generazione, praticamente priva di bordi su entrambi i lati, consente di pulire anche a filo del battiscopa e dei mobili, senza lasciare tracce di sporco.

Non ci sono solo pavimenti da pulire in casa, ma anche numerose altre superfici. Ecco perché il secondo componente di questo prodotto è essenziale. Togliendo infatti il motore dalla lavapavimenti e installandolo sull’aspirapolvere, avrete un perfetto aiutante in casa, con una ricca dotazione di accessori. Spazzola motorizzata, spazzola motorizzata per cuscini e materassi, bocchettone per le fessure e spazzola per i mobili.

Una sola base di ricarica, una sola batteria, un solo motore, così da ridurre al minimo la manutenzione. E riponendo la lavapavimenti sulla base di ricarica potrete attivare la funzione di lavaggio automatico: basta premere un tasto, assicurarsi che il serbatoio dell’acqua pulita sia pieno e attendere un paio di minuti affinché la spazzola e i tubi interni vengano perfettamente puliti.

Una sola batteria è sufficiente? Tineco ha adottato una nuova tecnologia, con celle a sacchetto, che migliorano del 200% l’autonomia, permettendovi di passare l’aspirapolvere e lavare più stanze senza dover ricaricare la batteria. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

PRIME DAY ⭐️ Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è in offerta a 719 euro invece di 899 euro

Informazione Pubblicitaria