Manca ormai sempre meno al tanto atteso Prime Day 2024, l’evento di Amazon con offerte riservate agli utenti Prime. Nel frattempo, però, non mancano di certo le offerte convenienti per tutte le tipologie di dispositivi. Oggi ci concentreremo nello specifico su Samsung Galaxy Watch Ultra, il nuovo smartwatch recentemente annunciato dalla compagnia coreana in offerta su Amazon ad un prezzo davvero interessante.

Samsung Galaxy Watch Ultra: resistente ad ogni situazione

Partiamo prima di tutto dal design caratteristico di questa versione, con colorazione Titanium Gray e una cassa in titanio totalmente resistente ad ogni urto o insulto meccanico, adattandosi perfettamente anche alle situazioni più impervie e difficili.

Ottima l’autonomia, grazie ad una batteria di lunga durata che consente di raggiungere un totale di 100 ore nel caso in cui sia attiva la modalità a Risparmio Energetico, e 48 ore nella modalità Exercise Power Saving.

In questo caso, come tutta la nuova lineup della compagnia, anche Samsung Health beneficia dell’integrazione con Galaxy AI, l’intelligenza artificiale di Samsung, che consente nello specifico di avere dati sensibilmente migliorati, da consultare immediatamente sullo smartwatch.

Con Galaxy Watch Ultra ci si può tuffare senza problemi in acqua, data la resistenza all’acqua con classificazione 10 ATM: è dunque possibile praticare sport acquatici di qualsiasi tipo come il nuoto o lo sci acquatico senza preoccuparsi minimamente. Notevolmente migliorato anche il GPS a doppia frequenza, che permette di orientarsi facilmente in ogni situazione possibile.

Fino a quattro promozioni cumulabili su Galaxy Watch Ultra, se avete tutti i requisiti

Samsung Galaxy Watch Ultra è disponibile in vendita a 699 euro ma oggi, grazie al codice sconto di Amazon “TRADEIN100” inserito al momento del check-out su Amazon, è infatti possibile acquistarlo a soli 593,85 euro, con più di 100 euro di sconto a confronto del prezzo originariamente proposto da Samsung.

Inoltre, per i possessore dell’abbonamento Prime Student è possibile avere accesso ad uno sconto aggiuntivo di 50 euro, che verranno automaticamente detratti nella fase di pagamento del prodotto. Non è finita qui però, con un ultimo bonus finale: usando una carta di credito American Express come metodo di pagamento, si avrà immediato accesso a 100 euro extra di sconto.

Le offerte non terminano mai, dal momento che acquistando un Samsung Galaxy Watch Ultra, un Galaxy Watch da 44 o 40 millimetri, si avrà diritto ad un Trial Band o un Fabric Band in omaggio, semplicemente registrandosi al portale entro il prossimo 21 settembre 2024

