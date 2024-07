È tempo di offerte estive, e per l’occasione MediaWorld propone un ottimo smartphone ad un prezzo a dir poco eccezionale. Parliamo infatti del nuovo Motorola Edge 50 Ultra che è possibile portarsi a casa con ben quattro sconti cumulabili arrivando così ad un prezzo mai visto e difficile da replicare.

Motorola Edge 50 Ultra, un top di gamma per tutti

Prima di addentrarci nell’offerta vediamo nel complesso il prodotto perché merita su diversi aspetti. Innanzitutto dallo schermo che è a tecnologia pOLED da ben 6.67 pollici di diagonale e frequenza d’aggiornamento fino a 144 Hz, il che garantisce il massimo della fluidità e dinamicità possibile per ogni occasione, sia quando si gioca che nel corso dello scorrimento dei siti web.

Incredibile poi il taglio di memoria interna fissata a 1 TB (ovvero 1.000 GB), che consente quindi di gestire comodamente file di qualsiasi tipo, dalle foto, ai video fino ad arrivare alle app più pesanti. Il cuore pulsante poi è rappresentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, che abbinato a 16 GB di RAM consente di avere prestazioni elevate per ogni circostanza, riuscendo così ad avviare qualsiasi tipologia di app senza il benché minimo tentennamento o esitazione di sorta.

Per quanto riguarda il comparto fotocamere troviamo un sensore posteriore da 50 megapixel, accompagnato da un sensore frontale della stessa risoluzione, consentendo di ottenere scatti al massimo della qualità possibile. Molto apprezzato in questo caso il sensore per il riconoscimento facciale e il sensore di impronte, che consente di sbloccare in maniera rapida e intuitiva lo smartphone, senza perdere ulteriore tempo. Ulteriori informazioni nella scheda tecnica di Motorola Edge 50 Ultra.

Ben quattro sconti cumulabili per Motorola Edge 50 Ultra

Lo smartphone è disponibile attualmente nella colorazione Forest Grey, davvero elegante e perfetta per tutte le preferenze; mentre il suo prezzo di listino è fissato a 999€ in queste ore è possibile portarselo a casa con uno sconto di ben 270 euro circa, per un totale di 728,93 euro (spese di spedizione pari a 2,99€ incluse). L’offerta è disponibile da MediaWorld e si compone come segue:

sconto in pagina di 100€;

coupon sconto da inserire a carrello 370376 ;

; coupon sconto da inserire a carrello 370375 ;

; sconto ulteriore del 5% acquistando via App MediaWorld e previa registrazione a MW Club (gratuita).

Gli sconti hanno finestre temporali di validità differenti, ad esempio lo sconto ulteriore del 5% via app è disponibile fino al 17 luglio, di conseguenza se siete interessati vi conviene approfittarne il prima possibile.