Come abbiamo ormai appurato da diverso tempo, l’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede tra i dispositivi lanciati negli ultimi mesi dalle rispettive compagnie, come nel caso di Samsung, che in occasione del recente lancio del suo Galaxy S24 ha introdotto Galaxy AI. Tanta è la carne al fuoco annunciata da Samsung per i prossimi mesi, sia in termini di dispositivi che di funzionalità: scopriamole tutte insieme.

Bixby: potenziamento con intelligenza artificiale entro fine anno

In particolare, nella giornata di ieri la compagnia coreana ha finalmente tolto il velo a Parigi sui suoi nuovi dispositivi pieghevoli, rispettivamente Samsung Z Fold 6 e Samsung Z Flip 6, assieme a tutti gli altri accessori annessi. Nonostante Samsung abbia menzionato più e più volte l’arrivo di nuove funzionalità per Galaxy AI sui dispositivi pieghevoli, non è vi è stato nessun riferimento a Bixby, l’assistente vocale proprietario.

Questo non significa però che Samsung si sia dimenticata del suo assistente vocale: stando infatti alle ultime dichiarazioni da parte della compagnia, Bixby si arricchirà di nuove funzionalità grazie al prezioso contributo dell’intelligenza artificiale. A prender parola a tal proposito è stato TM Roh, la figura a capo della divisione mobile di Samsung, che ai microfoni di CNBC ha dichiarato che il nuovo aggiornamento con AI di Bixby vedrà la luce entro la fine dell’anno corrente.

Ci sono però importanti aspetti da considerare a tal proposito: anziché basarsi su alcuni dei servizi d’intelligenza artificiale di terze parti come ChatGPT o Google Gemini, la nuova versione Bixby si avvarrà di un modello linguistico di ampie dimensioni (in acronimo, LLM) proprietario. Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento di Bixby risale ad ormai più di un anno fa, con significativi avanzamenti nelle prestazioni generali. Nel corso dei primi mesi del 2024 non è stato previsto nessun aggiornamento dell’assistente vocale, che quindi verrà posticipato alla fine dell’anno con l’arrivo concomitante dell’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Samsung potrebbe infatti annunciare la nuova versione potenziata di Bixby in occasione del rilascio di One UI 7, previsto per i prossimi mesi. Al momento l’apertura programma beta per One UI 7 per gli smartphone di punta di Samsung è fissata indicativamente a cavallo tra fine luglio e inizio agosto.

Samsung XR: la nuova piattaforma è in arrivo

In occasione del termine dell’evento parigino di Galaxy Unpacked, lo stesso TM Roh ha inaspettatamente annunciato la piattaforma XR, che vedrà anch’essa la luce entro la fine dell’anno corrente. Il dispositivo, che si porrà presumibilmente come vero e proprio concorrente di Apple Vision Pro, vedrà una stretta collaborazione tra Samsung e Google per la sua realizzazione. Al momento conosciamo unicamente il processore che monterà, ovvero il chip Snapdragon XR2 Plus Gen 2.

Quanto al display, le voci di corridoio propendono per un display micro-OLED con risoluzione 3840 x 3552 pixel, e una frequenza d’aggiornamento da 90 Hz: si tratta chiaramente di supposizioni che devono essere prese con le dovute pinze, confidando in una prossima conferma (o smentita) da parte della stessa Samsung.

Galaxy Tab S10: un responsabile ne conferma l’esistenza

Le sorprese e gli annunci non finiscono qui, dal momento che un responsabile della divisione sudafricana di Samsung ha rivelato in un’intervista rilasciata al portale Android Authority che la compagnia è attualmente al lavoro sulla nuova serie di Galaxy Tab S10. Similmente a quanto previsto per la nuova piattaforma Samsung XR, anche i nuovi modelli di tablet vedranno la luce entro la fine dell’anno.

La nuova serie offrirà presumibilmente l’integrazione con Galaxy AI, similmente a quanto visto con i nuovi dispositivi pieghevoli recentemente annunciati. Secondo le più recenti indiscrezioni, la versione Ultra del Galaxy Tab S10 monterà il processore MediaTek Dimensity 9300.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle sopracitate novità da parte di Samsung, che arriveranno nel corso dei prossimi mesi.