Microsoft Office è di gran lunga la soluzione più utilizzata in tutto il mondo, almeno per quanto riguarda i software a pagamento, ma per molte piccole realtà continua a essere difficile trovare il modo di giustificare i costi necessari all’acquisto delle licenze, nonostante la grande quantità di funzioni a disposizione.

Fortunatamente c’è una soluzione, perfetta anche per chi lavora da casa o semplicemente per chi vuole la migliore suite da ufficio senza per forza dover spendere una fortuna. Grazie a Godeal24, e alla sua nuova promozione estiva, potete risparmiare oltre il 90% rispetto al prezzo di listino, superiore ai 400 euro, e portarvi a casa una licenza di Microsoft Office 2021 Pro a meno di 30 euro.

Risparmi simili anche per chi cerca una soluzione per macOS, ma anche per chi non necessita della versione più recente della suite da ufficio targata Microsoft e si “accontenta” anche della versione precedente. La promozione permette inoltre di risparmiare in maniera molto significativa anche sull’acquisto di chiavi di attivazione di Windows 10 e Windows 11, con ulteriori sconti per bundle che includono licenze di Windows e Office o per pacchetti multipli, soluzioni ideali per chi ha diversi computer in casa o per chi vuole condividere il risparmio con parenti e amici.

Si parte dal codice SGO62, che permette di ottenere uno sconto del 62% rispetto al prezzo già scontato, con il prezzo finale che trovate indicato qui sotto.

Con lo stesso codice sconto potete risparmiare notevolmente sull’acquisto un uno dei seguenti bundle, che includono una licenza di Office e una di Windows:

Ammonta al 50% invece lo sconto ottenibile sulle seguenti soluzioni, utilizzando il coupon SGO50:

Godeal24 ha pensato anche agli amministratori di rete, che devono aggiornare grandi quantità di computer e necessitano di numerose licenze. Sono disponibili pacchetti da 50 e 100 licenze con prezzi davvero imbattibili.

Chiudiamo infine con una selezione dei migliori applicatici per PC e Mac, con un link a una selezione più ampia che include numerosi software necessari a mantenere sempre in ordine i vostri computer o per aggiungere funzionalità mancanti.

Potete pagare tutti i vostri acquisti utilizzando una delle tante modalità supportate, tra le quali anche PayPal che vi offre la massima sicurezza. Una volta completato il pagamento riceverete una mail con la chiave di attivazione del software acquistato, insieme a un link per scaricare il pacchetto di installazione dal sito del produttore, così da evitare sorprese legate a pacchetti di dubbia provenienza.

Per qualsiasi problema potete rivolgervi al servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email.

