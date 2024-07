Manca sempre meno alla presentazione della nuova serie Xiaomi 15, che vedrà la luce presumibilmente nel corso dei prossimi mesi portando con sé due modelli, analogamente a quanto successo l’anno scorso. La serie potrebbe essere a tutti gli effetti la prima a montare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, facendo così un significativo passo in avanti in termini prestazioni. Tra le voci di corridoio maggiormente supportate troviamo quelle relative alla batteria inclusa all’interno di Xiaomi 15 Pro, che presenterà un notevole miglioramento. Contemporaneamente a questo emergono le prime indiscrezioni in merito alle batterie montate su OnePlus 13 e OnePluces Ace 4: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 15 Pro: specifiche tecniche e differenze

Stando alle più recenti indiscrezioni trapelate da DigitalChatStation in un post su Weibo, Xiaomi 15 Pro monterà una batteria da ben 5400 mAh di capacità, costituendo un decisivo passo in avanti rispetto al precedente modello, Xiaomi 14 Pro, dotato invece di una batteria da 4800 mAh. A detta dello stesso utente, la compagnia ha deciso di implementare una batteria da 5400 mAh per mantenere il design di Xiaomi 15 Pro più compatto e leggero possibile.

Oltre a questo sarebbero stati svelati alcuni dettagli in merito alle funzionalità di ricarica: si parla infatti di un supporto alla ricarica da 100W, sia via cavo che wireless, segnando anche in questo caso un notevole upgrade a confronto di Xiaomi 14 Pro, che presentava una ricarica wireless da soli 50W. Leggermente diminuita la ricarica via cavo (da 120W a 100W), nonostante la differenza non sarà poi così evidente.

Come anticipato, Xiaomi 15 Pro presenterà presumibilmente il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, che verrà realizzato da TSMC e si baserà sul nodo di processo a 3 nanometri di seconda generazione, N3E. Quanto al display, invece, il nuovo smartphone di casa Xiaomi potrebbe presentare uno schermo mini-curvo con risoluzione 2K. Terminiamo infine con la fotocamera, che monterà molto probabilmente un sensore IMX882 da 50 megapixel, con zoom ottico 3x.

Al momento conosciamo ulteriori dettagli in merito alle specifiche tecniche, pertanto non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte della stessa Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.

OnePlus 13 e Ace 4: i dettagli sulle batterie

Sempre secondo DigitalChatStation, i nuovi modelli di OnePlus, OnePlus 13 e OnePlus Ace 4, monteranno al loro interno una batteria da ben 6000 mAh di capacità, suggerendo che la compagnia stia attualmente testando alcuni prototipi con la nuova batteria. I nuovi modelli di OnePlus, arriveranno rispettivamente con un display mini-curvo con risoluzioni da 1.5K e 2K.

Analogamente alle indiscrezioni di Xiaomi 15 Pro, OnePlus 13 potrebbe ospitare al suo interno il nuovissimo chip Snapdragon 8 Gen 4, al contrario di OnePlus Ace 4 che monterà verosimilmente il processore Snapdragon 8 Gen 3. Quest’ultimo modello potrebbe addirittura essere rinominato OnePlus 13R per il mercato globale, nonostante non abbiamo conferme ufficiali al momento.

Una batteria da 6500 mAh potrebbe invece essere implementata all’interno del futuro OnePlus Ace 4 Pro, il cui lancio in Cina è previsto indicativamente per la metà del 2025. Attendiamo anche in questo caso ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da OnePlus, che arriveranno sicuramente durante il corso dell’anno.