Che sia lato hardware o software, l’intelligenza artificiale sta diventando ad oggi una parte sempre più integrata e significativa della vita quotidiana di ognuno di noi, con numerose implementazioni che utilizziamo per le più disparate attività. L’ultima a entrare a far parte di questo processo è sicuramente WhatsApp, la celebre app di messaggistica istantanea utilizzata da milioni e milioni di utenti in tutto il mondo, che proprio in questo periodo ha in serbo diverse novità interessanti.

L’intelligenza artificiale arriva su WhatsApp

Nel corso delle ultime ore è infatti cominciata la distribuzione da parte di WhatsApp della versione beta 2.24.14.13 per sistema operativo Android, scaricabile attraverso il programma Google Play Beta: scopriamo insieme le principali novità che porta questo corposo aggiornamento.

La novità più importante introdotta in questa versione consiste sicuramente nell’integrazione dell’app con l’intelligenza artificiale, grazie all’implementazione di Meta AI, che sarà verosimilmente disponibile a partire dal prossimo aggiornamento. Già a partire dalla precedente versione beta 2.24.14.7 la compagnia si era mossa in tal senso, lavorando alla implementazione di questa nuova funzione all’interno dell’app. Con l’utilizzo di Meta AI sarà dunque possibile ricreare delle immagini rappresentative di sé stessi generate dall’intelligenza artificiale.

Siamo certi che nel corso dei prossimi aggiornamenti la funzione verrà implementata anche per le versioni ufficiali dell’applicazione. Entrando maggiormente nei dettagli, questa nuova feature consentirà a tutti gli utenti di scattare un singolo set di foto, che verranno poi usate come riferimento da parte di Meta AI per generare immagini con l’intelligenza artificiale. Sarà possibile inviare le foto generate con AI ai propri contatti, nonostante ovviamente Meta AI non potrà avere accesso alle conversazioni con i nostri contatti.

Gli utenti avranno completa libertà in tal senso, con la possibilità di eliminare il set di foto “setup” in qualsiasi momento che desiderano, senza nessun vincolo, attraverso le impostazioni di Meta AI: ciò garantirà la privacy totale per l’utente che ne farà eventualmente utilizzo.

Non conosciamo al momento la data d’uscita del nuovo aggiornamento in versione stabile per tutti gli utenti: rimaniamo dunque in attesa di ulteriori novità a tal proposito da parte di Meta, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.