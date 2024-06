Nonostante il successo non sia stato quello atteso qualcuno probabilmente ricorderà Google+, il social network di Big G. Una delle caratteristiche di quella realtà era la presenza di un profilo pubblico per ciascun utente. Ora, dopo cinque anni dalla chiusura del social network di Mountain View, i profili pubblici ritornano.

Il ritorno dei profili pubblici

La scelta di ripristinare i profili pubblici da parte di Google è motivata dall’introduzione della nuova funzione delle recensioni. Nella Ricerca è ora possibile trovare recensioni per film, libri, videogiochi e album. Per poter lasciare il proprio contributo, però, Google richiede un profilo pubblico, ovvero uno per il quale è possibile fornire almeno il nome e un’immagini. Accedendo alla pagina profile.google.com si potranno trovare tutte le recensioni pubblicate e condividere il proprio profilo. La nuova funzione è operativa dal 24 giugno 2024 e le informazioni del proprio profilo saranno visibili solamente dopo aver lasciato una recensione tramite Google.

Gli utenti potranno così esprimere il loro parere su un determinato contenuto, un po’ come avviene sulle piattaforme di e-commerce per valutare un prodotto.