Quando si valuta l’acquisto di un nuovo device una delle caratteristiche a cui si presta maggiore attenzione è sicuramente l’autonomia della batteria. In questo senso OnePlus ha annunciato di aver intrapreso una partnership con CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) per una innovativa e rivoluzionaria tecnologia per le batterie chiamata Glacier Battery.

Glacier Battery: una batteria ad alte prestazioni

Il comunicato con cui OnePlus ha annunciato questa novità è piuttosto risicato e altisonante. Secondo OnePlus, infatti, la Glacier Battery è una batteria ad alte prestazioni per gli smartphone offrendo una svolta nell’esperienza di durata della batteria. Questa, sempre secondo OnePlus, dovrebbe essere l’inizio di una nuova era.

Bisognerà attendere probabilmente pochi giorni per conoscere qualche ulteriore dettaglio. Il 20 giugno, infatti, OnePlus organizzerà un OnePlus Glacier Battery Communication Meeting nel quale illustrerà maggiori informazioni su questa nuova realtà. Per ora non ci sono anticipazioni su quale sarà il primo device interessato da questa “batteria ad alte prestazioni”, ma alcuni osservatori individuano nel prossimo OnePlus Ace 3 Pro l’indiziato numero uno. Anche perché le anticipazioni su questo device parlano di una batteria da 6100 mAh.

Lo OnePlus Ace 3 Pro dovrebbe avere un design con due batterie da 2970 mAh che, unitamente alla tecnologia Glacier Battery, dovrebbe garantire quel significativo aumento nella durata della batteria suggerito dal produttore cinese. Nonostante la doppia batteria il nuovo smartphone OnePlus non dovrebbe superare i 9 mm di spessore. Inoltre lo OnePlys Ace 3 Pro supporterà la ricarica rapida da 100 W permettendo di ripristinare il 100% di carica in circa 30 minuti.