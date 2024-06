Stando alle indiscrezioni, OnePlus Ace 3 Pro dovrebbe essere il prossimo smartphone che questo produttore ha in programma di lanciare nel mercato interno e già nel corso di questa settimana potrebbe pubblicare le prime immagini teaser ufficiali.

Nelle scorse ore sul social cinese Weibo sono state diffuse alcune di queste immagini, grazie alle quali possiamo farci un’idea di quello che dovrebbe essere il design dello smartphone e delle sue possibili colorazioni (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Le presunte prime immagini di OnePlus Ace 3 Pro

Stando a tali immagini, il nuovo smartphone di OnePlus dovrebbe essere disponibile in almeno due colorazioni piuttosto comuni, ossia bianca e blu e sulla parte posteriore dovrebbe trovare spazio un comparto fotografico in un modulo di forma circolare al centro della scocca, con tre sensori e un flash LED.

Ed ancora, secondo tali immagini OnePlus Ace 3 Pro dovrebbe poter contare su uno schermo OLED con i lati curvati, una risoluzione di 1.5K e una tecnologia per la protezione degli occhi (con miglioramenti nella qualità, nella luminosità, nel comfort, nella durata e nella fluidità e la certificazione DisplayMate A+) mentre sotto la scocca vi dovrebbe essere un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, tra le altre caratteristiche di OnePlus Ace 3 Pro dovrebbero esservi fino a 16 GB di RAM LPDDR5x, fino a 1 TB di meoria di archviazione con standard UFS 4.0, una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixle, 8 megapixel e 2 megapixel, una fotocamera frontale da 16 megapixel e una batteria da 6.100 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese, anche per scoprire se ha in programma di lanciare lo smartphone in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.