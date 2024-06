Negli Stati Uniti la Festa del Papà si celebra nel mese di giugno (quest’anno ricorre il 16) e per festeggiarla degnamente Godeal24, noto store online specializzato nella rivendita di licenze software, lancia una vendita promozionale con ottimi sconti.

Può essere l’occasione giusta per regalare a vostro papà una licenza di Office 2021 Professional, così da permettergli di sfruttare i nuovi strumenti della suite, o consentirgli di abbandonare una vecchia versione di Windows per passare a Windows 10 o Windows 11. Il tutto a prezzo particolarmente competitivi, che partono da poco più di 27 euro per la versione più recente di Microsoft Office e da circa 13 euro per Windows 11.

Il tutto con la certezza di acquistare un prodotto originale, che riceverà tutti gli aggiornamenti di sicurezza e quelli relativi a nuove funzionalità che saranno rilasciati dai produttori nel corso del tempo. Per qualsiasi problema poi potete contare su un servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email.

Una volta completato l’acquisto, che potete pagare anche con PayPal per una maggiore sicurezza, riceverete una mail contenente i codici acquistati e i link per scaricare i relativi pacchetti di installazione dai siti dei relativi produttori. In questo modo eviterete di scaricare software proveniente da fonti non confermate, che potrebbero contenere malware in grado di accedere a tutti i vostri dati.

Scopriamo alcuni dei prodotti in promozione:

Usando il coupon SGO62 prima di procedere al pagamento otterrete un ulteriore sconto del 62% sulle seguenti licenze:

Mentre con il codice SGO50 lo sconto sarà del 50%.

Per gli amministratori di rete sono disponibili pacchetti da 50 o 100 licenze, così da semplificare il processo di aggiornamento delle reti aziendali.

Non mancano infine le offerte relative a software e utility per tenere sempre in ordine il computer o per ovviare a qualche carenza del sistema operativo.

Non vi resta che visitare la pagina speciale dedicata alla promozione e scoprire tutti i prodotti a vostra disposizione.

Informazione Pubblicitaria