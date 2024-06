Il modulo Home Up per l’app Samsung Good Lock offre interessanti opzioni aggiuntive per personalizzare la schermata iniziale, il cassetto delle app e le cartelle rispetto a quelle della One UI, inoltre offre la possibilità di personalizzare il menu di condivisione e il layout delle app nel menu multitasking. Tuttavia quest’ultima opzione presenta un problema.

Quando si seleziona l’opzione che mostra le app nell’elenco orientato verticalmente nel menu multitasking, il pulsante “Chiudi tutto” appare sopra l’elenco delle app, il che rende difficile premere il pulsante e selezionare un’app dietro di esso, inoltre questa disposizione fa sembrare il pulsante fuori posto.

A seguito delle lamentele Samsung risolverà il bug di Home Up

Samsung ha finalmente riconosciuto il problema e ha promesso di risolverlo. Sul forum della community Samsung per la Corea, un moderatore della piattaforma ha risposto che l’azienda era a conoscenza del problema e lo avrebbe risolto con un aggiornamento dell’app.

Purtroppo non ha specificato quando sarebbe arrivata la soluzione e in attesa della correzione del bug sarebbe meglio utilizzare altre opzioni di layout dell’app Home Up.