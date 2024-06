Il mercato dei rugged phone è in costante fermento ed evoluzione e OUKITEL è uno dei principali protagonisti, come conferma l’ultimo arrivato del brand cinese. Si chiama OUKITEL WP35 e promette di essere il rugged phone 5G più sottile al mondo con una batteria da 11.000 mAh, pronta ad assicurare un’ottima autonomia.

E per una volta il look non è stato messo in secondo piano, con una cover posteriore davvero particolare che ben si addice a un utilizzo professionale dello smartphone. Diamo quindi subito un’occhiata alla sua scheda tecnica, prima di conoscere il prezzo di vendita.

Specifiche niente male

Si parte da uno schermo FullHD+ (2408 x 1080 pixel) da 6,6 pollici, con tecnologia INCELL e frequenza di refresh a 60 Hz, protetto da un vetro Corning Gorilal Glass 5 per assicurare un’ottima resistenza a urti e cadute. Le dimensioni non sono davvero niente male, soprattutto se consideriamo la tipologia di prodotto: 172,2 x 81 x 14,9 millimetri, con un peso di 360 grammi, dovuto in gran parte alla presenza di una batteria da ben 11.000 mAh.

Sotto la scocca trova posto un chipset MediaTek Dimensity 6100+, con CPU octa core a 2,2 GHz e GPU ARM Mali-G57 MC2. La memoria RAM ammonta a 8 GB, ma può essere portata fino a 24 GB con il sistema di espansione che sfrutta una parte della memoria interna. Quest’ultima raggiunge i 256 GB e può essere ulteriormente espansa utilizzando microSD dalla capacità massima di 2 TB.

Previous Next Fullscreen

Non male il comparto fotografico che vede un sensore frontale e tre sensori posteriori. Inserito all’interno di un piccolo notch a goccia nello schermo troviamo un sensore da 32 megapixel, in grado di garantire selfie e videochiamate di alta qualità. Al posteriore invece è presente un sensore SONY IMX682 da 64 megapixel (f/1.9), affiancato da un sensore macro da 2 megapixel e soprattutto da un sensore da 8 megapixel con visione notturna (e illuminatore a infrarossi) per scattare foto anche in totale assenza di luce.

Completa anche la connettività, a partire dal supporto alle reti 4G/LTE e 5G, con doppio slot per due nanoSIM o una nanoSIM e una microSD. Troviamo inoltre il supporto al WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, NFC per i pagamenti in mobilità e USB-C per la ricarica della batteria interna. Sono ovviamente presenti le certificazioni IP68&IP69K, oltre alla MIL-STD-810H, che certificano la resistenza a liquidi, polvere, cadute e ambienti estremi.

Prezzo e disponibilità

OUKITEL WP35 è in vendita da oggi sullo store ufficiale, utilizzando il link sottostante, al prezzo di 284,99 euro (con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino). Per i nuovi utenti è previsto un ulteriore sconto del 5%, un’occasione da non perdere per acquistare questo smartphone a un prezzo decisamenet vantaggioso.

Informazione Pubblicitaria