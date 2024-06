Di recente abbiamo parlato dell’Honor Magic V Flip, un dispositivo che promette di distinguersi per la sua batteria con capacità superiore rispetto a tutti gli altri telefoni a conchiglia presenti sul mercato. Un’altra caratteristica è l’ampio schermo esterno. Honor starebbe lavorando da due anni questo nuovo progetto, cercando di creare un prodotto che si contraddistingua dagli altri.

In queste ore è emersa sul web una vera immagine del nuovo Honor Magic V Flip, che conferma il design anticipato dai rumor precedenti. Nella foto possiamo notare il grande display esterno sottile, che la donna sta utilizzando per scattare un selfie con la camera posteriore.

Una fotocamera in più rispetto al render precedente

Dall’immagine trapelata, possiamo notare che l’Honor Magic V Flip presenta una fotocamera in più rispetto al render precedentemente pubblicato. Ingrandendo l’immagine si nota un modulo fotocamera separato: il ritaglio per la seconda fotocamera è solo leggermente più grande di quello per una fotocamera frontale a foro singolo, mentre il ritaglio più grande ospita una singola lente. Pertanto, si tratta di un setup a doppia fotocamera.

Secondo un recente rumor, l’ipotetico Honor Magic V Flip potrebbe essere rilasciato già tra un paio di settimane. Alcuni report indicano che l’azienda stia acquistando anche il più grande schermo mai montato su un telefono a conchiglia, che potrebbe essere il punto di forza di questo nuovo dispositivo.

Secondo altre indiscrezioni, il telefono potrebbe avere uno spessore compreso tra i 15 e i 17 mm quando chiuso. Per fare un paragone, il Huawei Pocket 2 lanciato a febbraio di quest’anno, ha uno spessore di circa 15,3 mm quando chiuso.

Di recente un nuovo telefono a conchiglia ha superato la certificazione 3C, con il numero modello “LRA-AN00” e potrebbe essere l’Honor Magic V Flip. Secondo alcune informazioni, il dispositivo supporta anche la ricarica rapida a 66W.

Si presume che il telefono abbia due versioni, una di fascia alta e una più economica. Pertanto, potrebbe essere che l’immagine trapelata sia relativa alla versione di fascia alta con un modulo fotocamera aggiuntivo sul retro, mentre il render precedentemente pubblicato potrebbe raffigurare la versione base.