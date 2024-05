OPPO ha annunciato il nuovo tablet Pad Air2 e le nuove cuffie true wireless Enco R3. A seguire le caratteristiche, la disponibilità e i prezzi di questi nuovi prodotti.

Caratteristiche del tablet OPPO Pad Air2

OPPO Pad Air2 è dotato di un display 2.4K da 11,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, rapporto dello schermo di 7:5 e 400 nit di luminosità. Il display ha una frequenza di campionamento tattile di 180 Hz e filtra il 60% della luce dannosa.

OPPO Pad Air2 è alimentato dal chipset MediaTek Helio G99 e offre fino a 8 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2. Il tablet offre una fotocamera frontale da 8 MP e una fotocamera posteriore da 8 MP con zoom 5X, inoltre è supportata la registrazione video 1080p/720p a 30 FPS con stabilizzazione EIS.

La batteria da 8.000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 33 W fornisce fino a 13,5 ore di riproduzione video locale, inoltre il tablet include quattro altoparlanti che offrono un suono fino a 86 dB con supporto Dolby Atmos e audio ad alta definizione.

Le opzioni di connettività includono Wi-Fi 5, display WLAN, condivisione di rete WLAN, Bluetooth 5.2 con supporto per SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC e una porta Type-C per la ricarica e l’utilizzo delle cuffie.

OPPO Pad Air2 viene fornito con ColorOS 13.1 basata su Android 13, inoltre supporta i gesti a schermo intero, la condivisione di rete, una barra delle applicazioni, una barra laterale intelligente e una gamma di strumenti per ufficio.

Specifiche di OPPO Pad Air2

Display da 11,4″ 2,4K 90Hz con risoluzione 2408 x 1720, rapporto schermo 7:5, 400 nit di luminosità, 16,7 milioni di colori, 260PPI, certificato TÜV Rheinland

Chipset MediaTek Helio G99

Fino a 8 GB di RAM (LPDDR4x); Fino a 256 GB (UFS 2.2) di spazio di archiviazione

Fotocamera: frontale da 8 MP; Posteriore da 8 MP (video – 1080P/720P@30fps), EIS, zoom fino a 5X

Batteria da 8000 mAh; Ricarica SUPERVOOC da 35 W

Connettività Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/; Bluetooth v5.2 (SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC), GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO

Giroscopio, sensore di luce, sensore Hall, accelerometro e sensore geomagnetico

Quattro altoparlanti con Dolby Atmos e audio ad alta definizione

ColorOS 13.1 (Android 13)

Dimensioni (mm): 255,12 x 188,04 x 6,89; Peso: 538 grammi

Disponibilità e prezzi di OPPO Pad Air2

OPPO Pad Air2 è disponibile in Cina nelle tre variati colore grigio, viola e argento al prezzo di 1299 yuan (circa 165 euro) per il modello 6 GB + 128 GB, al prezzo di 1499 yuan (circa 190 euro) per il modello 8 GB + 128 GB e al prezzo di 1699 yuan (circa 216 euro) per il modello 8 GB + 256 GB.

Caratteristiche delle cuffie OPPO Enco R3

Le cuffie true wireless OPPO Enco R3 vantano una grande bobina dinamica da 13,4 mm e un’esclusiva sintonizzazione del suono chiamata “Purple Galaxy” che secondo l’azienda migliora la chiarezza vocale e la vivacità della musica.

Le cuffie offrono effetti sonori spaziali e i microfoni ad alte prestazioni con funzionalità AI possono separare la voce dal rumore di fondo, garantendo chiamate chiare.

Le OPPO Enco R3 offrono 5,5 ore di ascolto con una singola carica e fino a 35 ore con l’astuccio, inoltre le cuffie pesano solo 3,7 grammi, supportano Bluetooth 5.3 e hanno resistenza alla polvere e all’acqua di grado IPX4. Ulteriori funzionalità includono una modalità di gioco a bassa latenza, controlli touch e supporto per l’assistente AI Xiaobu.

Specifiche delle cuffie OPPO Enco R3

Driver dinamici da 13,4 mm

Sintonizzazione del suono unica “Purple Galaxy” con Reno12

Bluetooth v5.3; Codec SBC/ACC

Batteria: 32 mAh (ogni auricolare); 480 mAh (custodia)

Ricarica USB-C; Fino a 5,5 ore per carica; Custodia di ricarica fino a 35 ore

Effetti sonori spaziali

Riduzione del rumore AI

Controlli tattili

Modalità di gioco a bassa latenza

Finestra pop-up personalizzata per la serie Reno12, controlli touch, supporto per l’assistente AI Xiaobu

Resistenza alla polvere e all’acqua IPX4

Peso 3,7 grammi

Disponibilità e prezzi delle cuffie OPPO Enco R3

Le cuffie OPPO Enco R3 sono disponibili nel colore bianco al prezzo di 299 yuan (circa 38 euro), tuttavia coloro che le acquistano con la serie OPPO Reno12 possono ottenerle per 199 yuan (circa 25 euro).

OPPO Pad Air2 e OPPO Enco R3 sono già preordinabili e saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 31 maggio 2024.