L’app Truecaller, che offre funzionalità come la risposta automatica alle chiamate, l’accettazione dei messaggi e il rilevamento dello spam, sta integrando sempre di più l’intelligenza artificiale.

Dopo aver impiegato l’IA per bloccare le chiamate spam, ora l’app consente agli utenti paganti di creare un clone della propria voce per gestire le chiamate in arrivo.

L’app Truecaller permette di rispondere con la propria voce clonata

In precedenza gli utenti avevano la possibilità di scegliere tra sette voci digitali preimpostate per il proprio assistente AI, ma grazie alla nuova tecnologia Personal Voice di Azure AI Speech di Microsoft, gli utenti a pagamento ora possono generare un proprio clone vocale digitale personalizzato.

Per fare ciò, dopo aver dato il proprio consenso gli utenti devono addestrare l’assistente AI registrando alcuni secondi di uno script con la loro voce, ma per mantenere la trasparenza Truecaller limita la personalizzazione del saluto iniziale, in modo da garantire che i chiamanti siano consapevoli che stanno parlando con una versione “digitale” dell’utente.

D’altronde sono sempre più comuni le segnalazioni di truffatori che sfruttano l’intelligenza artificiale per imitare le voci dei conoscenti con lo scopo di ingannare le persone.

Il lancio della funzionalità Personal Voice nell’app Truecaller avverrà progressivamente a partire da Stati Uniti, Canada, Australia, Sud Africa, India, Svezia e Cile e si prevede che presto sarà disponibile anche in altre regioni. L’app Truecaller è disponibile nel Google Play Store ed è raggiungibile attraverso il badge sottostante.