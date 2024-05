Tasker è una delle applicazioni più popolari tra gli utenti Android che desiderano personalizzare al massimo il proprio dispositivo e con un nuovo aggiornamento va ad ampliare le sue potenzialità.

Ricordiamo che Tasker è uno degli strumenti per utenti avanzati più potenti tra quelli ad oggi disponibili, in quanto consente di creare qualsiasi cosa, da semplici attività automatizzate sul dispositivo a sistemi più complessi: in sostanza, è una soluzione che non pone molti limiti (soprattutto quando si dispone dei permessi di root).

Tasker si prepara ad Android 15

Nei giorni scorsi il suo sviluppatore João Dias ha annunciato il rilascio di una nuova versione di Tasker, rendendo noto che utilizzerà una nuova API Device Effects su Android 15, grazie alla quale gli utenti potranno impostare lo schermo su scala di grigi, oscurare lo sfondo e attivare e disattivare l’AOD.

Dias ha anche aggiunto che con questa nuova API gli utenti potranno avere accesso ad azioni come l’attivazione o la disattivazione della luminosità automatica, la possibilità di toccare per riattivare, la funzione per massimizzare la modalità doze e altro ancora.

C’è da precisare che al momento queste sono solo previsioni, quindi c’è la possibilità che tali funzionalità non vengano mai implementate.

Ecco un video demo delle novità di Tasker per Android:

Questo è il changelog ufficiale:

Added new Set Device Effects action (not working for now; will only work when building Android 15 apps for the general public is possible)

In new Tasker UI, allow to long-select option and delete/clone/toggle multiple actions at the same time. You can even long-select actions on different editors and the long-select option will be applied to all

In new Tasker UI, added ability to edit conditions

In new Tasker UI, added ability to easily select tasks and Tasker widgets in their respective actions

In new Tasker UI, allow UI Tuner to set the border radius of on-screen elements

In new Tasker UI, on narrow devices when using multiple editors, show them on top of each other instead of side by side

When setting an immutable Task/Profile/Project variable, show an error instead of the action silently finishing in success

Allow to continue after error in Arrays Merge action

Se desiderate scaricare questa nuova versione di Tasker (che richiede Android 15) potete andare sul sito dello sviluppatore. Non appena sarà rilasciato Android 15, tale build sbarcherà anche nel Google Play Store, la cui pagina può essere raggiunta sfruttando il seguente badge: