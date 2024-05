Segnali di ripresa per il settore degli smartphone arrivano dal nuovo report targato Counterpoint e relativo al primo trimestre del 2024, periodo durante il quale le spedizioni sono aumentate del 6% su base annua.

A trainare la crescita sono state aree specifiche, incluso il continente europeo e ciò potrebbe rappresentare una conferma del superamento del periodo difficile che il mondo mobile ha attraversato in questi ultimi anni.

Il primo trimestre 2024 del settore smartphone

A crescere nel primo trimestre del 2024 sono stati anche i ricavi globali degli smartphone (+7% l’aumento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno), raggiungendo il livello più alto di sempre in un primo trimestre solare.

E, a differenza di altre volte, il segmento a fare registrare la crescita più importante è quello relativo agli smartphone premium, ossia con prezzo superiore a 800 dollari (+18% nei primi tre mesi del 2024, con un aumento del 2% rispetto al medesimo periodo del 2023).

Tra i produttori top di smartphone è stata Apple a fare registrare il quantitativo più elevato di ricavi (43%), sebbene con una diminuzione dell’11% su base annua mentre Samsung ha mantenuto stabili le spedizioni e visto crescere i ricavi del 2%.

Tra i primi cinque produttori è stata Xiaomi quella a fare registrare la crescita dei ricavi più importante mentre tra le altre aziende che nel primo trimestre hanno ottenuto risultati notevoli vi sono Huawei, HONOR e Transsion.

Passando al quantitativo di smartphone spediti, Samsung è riuscita a riconquistare il gradino più alto della classifica nel primo trimestre del 2024, aiutata dalle notevoli prestazioni della serie Samsung Galaxy S24 e dall’aggiornamento della gamma Galaxy A.

Sempre secondo il report di Counterpoint, anche Xiaomi ha fatto bene, registrando una crescita in quasi tutti i suoi mercati chiave mentre a riscontrare difficoltà è stata OPPO, con un calo delle spedizioni a causa della forte concorrenza in un mercato importante come quello cinese.

E per gli analisti la crescita proseguirà pure nei prossimi mesi grazie agli smartphone pieghevoli e ai modelli che supportano le funzionalità con intelligenza artificiale generativa.