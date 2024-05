Instagram ha annunciato il lancio di una serie di nuovi stickers per rendere ancora più interattive le sue Stories. In questo modo, infatti, gli utenti avranno la possibilità di apprezzare sempre di più le nuove funzioni disponibili. L’aggiornamento che include i nuovi stickers è stato appena distribuito su Instagram. Per questa ragione, infatti, potrebbe essere necessario un po’ di tempo perché tutti gli utenti dell’applicazione possano utilizzare i nuovi stickers a livello globale.

In che modo si sono evolute le Stories di Instagram

Sin dalla loro introduzione nel 2016, le Stories sono divenute una funzione principale di Instagram, con decine di milioni di Stories pubblicate quotidianamente all’interno della piattaforma. Con il tempo, questa innovativa funzionalità è stata sfruttata da numerosi marchi e influencer a scopo di marketing, così da trasformare la pubblicazione di contenuti a breve termine in un’importante fonte di guadagno per aziende e sponsor.

Quali sono gli ultimi stickers introdotti

Reveal avrebbe la funzione di rendere ancora più intriganti le Stories degli utenti. Infatti, il nuovo sticker ha la funzione di nascondere le Stories degli utenti, a meno che gli spettatori richiedano esplicitamente tramite messaggio ai proprietari degli account di poterle visualizzare. Una volta approvata la richiesta, le eventuali Stories oscurate diventano subito visibili. L’utilizzo di questo nuovo sticker, insomma, sembrerebbe offrire un modo innovativo e coinvolgente di condividere i contenuti sulle proprie Stories.

Il nuovo sticker Add Yours Music, invece, non fa altro che abbinare la funzione Add Yours con il relativo sticker musicale. Come suggerisce il nome, la novità principale di questo sticker consente agli utenti di condividere brani musicali con i propri followers, i quali possono anche aggiungere la propria musica per accompagnare le Stories dotate del nuovo sticker.

Frames, inoltre, sarebbe un pratico sticker che permette di trasformare i ricordi degli utenti in vere e proprie esperienze interattive. Attraverso il pulsante “Scuoti per rivelare” (oppure agitando semplicemente il proprio smartphone), gli utenti hanno la possibilità di sviluppare l’immagine presente sulla card bianca inserita dai proprietari degli account. Tale funzione aggiunge anche in maniera automatica la data e il timestamp di quando è stata scattata la fotografia, aggiungendo quindi un vero e proprio tocco nostalgico all’immagine postata.

Infine, lo sticker Cutouts è stato pensato per chi ama personalizzare i propri contenuti. Questa funzione consente infatti di trasformare qualsiasi immagine o video della propria galleria in uno sticker personalizzato, che può essere condiviso con i propri followers. I ritagli creati vengono poi salvati nel proprio pacchetto di stickers per un utilizzo futuro, e si può anche eventualmente permettere agli altri utenti di salvare e condividere gli stickers dei propri ritagli nelle loro Stories.