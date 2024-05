Blackview, azienda in costante evoluzione nel mercato dei rugged phone, continua la propria collaborazione con FLIR, un brand specializzato nella realizzazione di fotocamere termiche, presentando un nuovo dispositivo pronto ancora una volta a stupire per la qualità e per le scelte effettuate.

Si chiama Blackview BL9000 Pro e utilizza il nuovo sensore FLIR Lepton 3.5, a cui si aggiunge il supporto al SDK Teledyne FLIR Mobile, così da offrire la soluzione perfetta per chi lavora, all’interno così come all’esterno. Scopriamo nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo rugged phone, che sarà in vendita a partire da domani, 6 maggio, su AliExpress con una imperdibile promozione di lancio.

Blackview BL900 Pro

Ancora una volta Blackview ha puntato sulla realizzazione di immagini termiche, con una soluzione in grado di catturare scatto alla risoluzione di 160 x 120 pixel, un notevole passo avanti rispetto alle soluzioni precedenti. In combinazione con la tecnologia VividIR permette di ottenere immagini a infrarossi con una definizione mai vista in precedenza.

La versione aggiornata dell’app MyFLIR Pro oltre a offrire una gestione migliorata delle immagini, consente di abilitare gli allarmi di temperatura, per identificare in maniera precisa le possibili aree problematiche. Il supporto al SDK Teledyne FLIR Mobile aggiunge ulteriori possibilità di sviluppo per applicazioni personalizzate, da utilizzare sia in ambiente Android che iOS.

A gestire le prestazioni del nuovo rugged phone troviamo il chipset MediaTek Dimensity 8020, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri, in grado di garantire prestazioni di ottimo livello. La RAM, che ammonta a 12 GB, può essere espansa fino a 36 GB, utilizzando parte dello spazio di archiviazione che ammonta a ben 512 GB. La batteria ha una capacità di 8.800 mAh, così da offrire un’ottima autonomia, ed è assistita da un sistema di ricarica rapida a 120 watt. In questo modo la ricarica completa richiede appena 53 minuti, un valore assolutamente sorprendente.

Il sistema operativo utilizzato da Blackview BL9000 Pro è DokeOS 4.0, basato su Android 14, con una funzione di lente di ingrandimento perfetta per leggere le scritte più piccole senza fare fatica e numerose altre novità che rendono ancora più soddisfacente l’esperienza d’uso. Blackview non ha tralasciato alcun aspetto del suo nuovo flagship, a partire dallo schermo da 6,78 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh a 120 Hz, protetto da un vetro Gorilla Glass Victus.

Curato anche il comparto audio, che può contare su due speaker Harman Kardon messi a punto dal sistema Harman AudioEFX, che assicura una qualità sonora elevata in ogni campo. Sa segnalare anche la certificazione del TÜV SÜD per la bassa emissione di luce blu, così da ridurre al minimo l’affaticamento per gli occhi.

Di buona qualità la parte fotografica, con un sensore principale da 50 megapixel, ultra grandangolare/macro da 13 megapixel e fotocamera selfie da 50 megapixel, oltre naturalmente al sensore FLIR per immagini termiche. Come ogni rugged phone che si rispetti sono presenti la certificazione MIL-STD-810H di grado militare, le certificazioni IP68&IP69K che garantiscono la resistenza alle immersioni in acqua e alla polvere. Il nuovo smartphone è inoltre in grado di funzionare senza problemi a temperature comprese tra -20 e +60 gradi centigradi, così da poter essere utilizzato anche in condizioni meteo particolarmente estreme.

Prezzi e disponibilità

Blackview BL9000 Pro è in vendita dal 6 maggio 2024 su AliExpress (qui sotto trovate il link per l’acquisto) al prezzo speciale di 429,99 dollari (invece degli 879,98 dollari del prezzo di listino) grazie a una promozione valida solo fino al 17 giugno.

Dove acquistarlo: Acquista Blackview BL9000 Pro su AliExpress

