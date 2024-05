Tra i principali punti di forza di Android vi sono senza dubbio le grandi possibilità di personalizzazione offerte agli utenti dal sistema operativo mobile di Google e Nova Launcher è una delle applicazioni che più hanno sfruttato tale aspetto.

Si tratta, infatti, di uno dei launcher più popolari, ossia una di quelle soluzioni che permettono agli utenti di cambiare anche radicalmente l’interfaccia del proprio dispositivo Android, personalizzando i singoli elementi e sfruttando apposite funzionalità studiate per rendere l’interazione più piacevole.

Arriva una nuova versione beta di Nova Launcher

Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Nova Launcher ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta di questa popolare applicazione, ossia la release 8.0.17 e la principale novità introdotta pare sia rappresentata da un miglioramento per gli utenti che desiderano effettuare la migrazione dalla versione 7 del launcher.

Tra le altre novità segnalate vi è anche la risoluzione di alcuni bug riscontrati dagli utenti nelle precedenti versioni. Ecco il changelog integrale di Nova Launcher 8.0.17 beta:

Improve migration from Nova 7

Fix Fallback/Best Of color picker options

Bug fixes

In sostanza, non ci troviamo di fronte ad un aggiornamento rivoluzionario ma ad un piccolo update che dovrebbe nel complesso rendere più piacevole l’esperienza offerta agli utenti.

Negli ultimi anni la popolarità dei launcher alternativi è andata diminuendo, ciò in quanto da una parte Google ha lavorato duramente al miglioramento dell’interfaccia stock di Android e alle possibilità di personalizzazione che offre e, dall’altra, i principali produttori di smartphone hanno arricchito sempre di più le loro UI personalizzate, rendendo via via meno necessario il ricorso ad applicazioni di terze parti.

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di Nova Launcher, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

L’ultima versione stabile dell’app può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: