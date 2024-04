Airchat è un social vocale che promette all’utente di poter trovare sempre qualcuno con cui parlare. La piattaforma nasce dalle menti del fondatore di AngelList Naval Ravikant e dell”ex dirigente di Tinder Brian Norgard.

L’app è ora disponibile per Android e iOS e offre la possibilità di seguire altri utenti, scorrere un feed di post, rispondere, mettere mi piace e condividere i post. La differenza è che i post e le risposte sono registrazioni audio che poi l’app trascrive.

Airchat dovrebbe essere il social ideale per le persone più timide

All’apertura l’app mostra un feed di messaggi che iniziano automaticamente a essere riprodotti ed è possibile scorrerli rapidamente verso l’alto e verso il basso e anche mettere in pausa l’audio e leggere il testo.

Impossibile non pensare a Clubhouse che dopo aver raggiunto una grande popolarità in poco tempo si è spento altrettanto rapidamente, tuttavia Airchat dovrebbe essere l’ideale per le persone più timide.

“Gli esseri umani sono tutti destinati ad andare d’accordo con altri esseri umani; richiede solo la voce naturale”, ha affermato Ravikant. “I media online di solo testo ci hanno dato l’illusione che le persone non possano andare d’accordo, ma in realtà tutti possono andare d’accordo.” (convinto lui…)

Al momento della scrittura l’app Airchat è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità e solo su invito. A seguire trovate il badge per individuare l’app nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 7.1 o versioni successive.