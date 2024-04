Scout Park è un’applicazione che permette di calarsi nei panni di un vigile urbano e di guadagnare segnalando alle autorità competenti le auto parcheggiate male o in divieto.

Dopo essersi registrati, l’app informa sulle regole in vigore attraverso una mappa interattiva e quando si vede un’auto dove non dovrebbe esserci basterà scattare una foto con la targa ben visibile, geolocalizzarla sulla mappa e specificare la violazione, in modo che l’app possa segnalarla alle forze dell’ordine.

Scout Park permette di guadagnare migliorando la viabilità e il senso civico

Se la polizia riscontra l’infrazione ed emette la multa, l’utente che ha segnalato il trasgressore riceve un compenso che in Svezia corrisponde a circa 4 euro al cambio attuale.

Lo sviluppatore ritiene che utilizzando Scout Park il cittadino non solo aiuta migliorare la viabilità, ma anche a fare in modo che tutti rispettino le regole (a beneficio del senso civico e del proprio portafoglio).

Al momento della scrittura l’app Scout Park è disponibile solo in Svezia, ma non possiamo escludere che possa arrivare anche da noi. Qualora vi trovaste da quelle parti e vi interessasse fare cassa, a seguire trovate il badge per individuare l’app nel Play Store di Google.

