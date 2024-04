Acquistare una licenza di Microsoft Office, magari della versione più recente, non è mai un passo facile, visto che il prezzo di listino è decisamente elevato. Si parla di circa 400 euro per Microsoft Office 2021 Pro, ma se vi dicessimo che c’è un modo per averlo a una cifra ridicolmente bassa? Artefice dell’occasione è ancora una volta Godeal24, che con la sua nuova promozione, Software Super Sale, vi permette di portarvi a casa una licenza di Office a partire da 25,25 euro, con la possibilità di spendere ancora meno.

Il prezzo infatti può scendere dino a un minimo di 15 euro a licenza, acquistando un pacchetto da 5 licenze, condividendo la spesa con amici o familiari nella vostra stessa situazione. E se volete una versione più vecchia di Office, magari perché avete una versione obsoleta di Windows. Le occasioni sono davvero tante e ancora una volta sono decisamente vantaggiose. Andiamo a scoprire insieme i prezzi e gli eventuali codici per ottenere i prezzi indicati.

Godeal24 Software Super Sale

Se quello che vi serve è una licenza di Microsoft Office 2019 o Microsoft Office 2021, per PC o Mac, ci sono un sacco di occasioni interessanti, e lo stesso vale per chi sta cercando una chiave per Windows 10 o Windows 11.

Avete un nuovo PC e vi servono sia una licenza di Windows che una di Office? Utilizzando il codice sconto SGO62 potete avere uno sconto del 62% sui seguenti bundle che includono entrambe le licenze:

Microsoft produce anche altre versioni del proprio sistema operativo, così come applicativi che non sono inclusi nelle suite Office. Con il coupon SGO50 potete ottenere uno sconto del 50% su una selezione di software e sistemi operativi:

Se invece non cercate un software Microsoft potete consultare l’ampia sezione dedicata agli strumenti, indispensabili per tenere sempre in perfetta efficienza il vostro computer e per sopperire alle mancanze dei produttori. Questa è una piccola selezione ma le offerte sono molte di più.

Una volta completato l’ordine, che potrete pagare anche con PayPal per la massima sicurezza possibile, riceverete una email con i codici acquistati, insieme ai link per scaricare i pacchetti di installazione dai siti dei rispettivi produttori. Per qualsiasi problema o domanda, prima e dopo l’acquisto, potete rivolgervi al servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria