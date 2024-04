La fase finale della UEFA Champions League è ormai entrata nel vivo, e questa settimana ci aspettano non solo le gare di ritorno dei quarti di finale, ma anche nuove offerte OPPO dedicate. Vi ricordiamo infatti che la casa cinese è Official Global Partner della competizione: andiamo a scoprire le proposte a disposizione su OPPO Store, che includono sconti e la possibilità di vincere i biglietti per la finale.

Le offerte OPPO x UEFA Champions League: concorso e sconti

Prende il via quest’oggi la nuova iniziativa promozione OPPO dedicata alla UEFA Champions League, che include non solo sconti su diversi modelli di smartphone Android, ma anche un concorso a premi che gli appassionati di calcio troveranno senza dubbio intrigante. Acquistando uno smartphone OPPO (qualsiasi modello, esclusi i rigenerati) su OPPO Store tra il 15 aprile e il 12 maggio 2024 è possibile vincere i biglietti per la finale di Champions League a Londra e l’opportunità di viverla con Claudio Marchisio. L’estrazione avverrà entro il 20 maggio 2024.

Più precisamente, il premio del concorso include due biglietti per la finale di Londra del 1° giugno 2024, volo diretto andata e ritorno per due persone dall’Italia, la possibilità di assistere alla partita e accedere agli spazi OPPO insieme a Claudio Marchisio e un lussuoso pernottamento di una notte in hotel a Londra, sempre per due persone.

Per l’occasione, sul sito sono disponibili offerte su alcuni dei principali modelli di smartphone Android del produttore. Tra questi vi segnaliamo l’ultimo arrivato, OPPO Reno11 F 5G, che viene proposto a 329,99 euro (anziché 369,99 euro) sia nella colorazione Palm Green sia in quella Ocean Blue. Restando sulla gamma Reno, sono in sconto in questo momento anche OPPO Reno10 e OPPO Reno10 Pro, disponibili a rispettivamente 349,99 euro e 449,99 euro.

In questi giorni su OPPO Store sono in promozione anche questi prodotti (occhio alle scadenze, che risultano diverse), ma ricordate che per partecipare all’estrazione dei biglietti è necessario acquistare uno smartphone OPPO:

Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili su OPPO Store potete seguire il link qui in basso, mentre a questo indirizzo potete saperne di più sul concorso a premi dedicato alla UEFA Champions League.

