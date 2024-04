Nei giorni scorsi si sono fatte insistenti le indiscrezioni secondo cui Samsung avrebbe in programma il lancio nei prossimi mesi di un nuovo smartwatch economico, device che sul mercato potrebbe arrivare con il nome di Samsung Galaxy Watch FE.

Nelle ultime ore ha voluto dire la sua anche il popolare leaker Max Jambor, che con un post su X ha precisato che in realtà lo smartwatch arriverà sul mercato con un altro nome, ossia Samsung Galaxy Watch4 (2024).

Cosa sappiamo di Samsung Galaxy Watch4 (2024)

Già nei giorni scorsi era emerso che il nuovo smartwatch economico del colosso coreano poteva avere qualche somiglianza con il Samsung Galaxy Watch4 e Jambor ha rafforzato tale concetto.

E così nel 2024 non vi dovrebbe essere alcun inedito modello FE ma solo una versione riveduta e corretta dello smartwatch lanciato nel 2021. Del resto, per Samsung questa non sarebbe di certo la prima volta che “rispolvera” dispositivi meno recenti e li rilancia sul mercato con qualche piccola novità.

Purtroppo al momento non vi sono indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le caratteristiche di Samsung Galaxy Watch4 (2024) ma è probabile che la dotazione sia molto simile a quella della versione “originale”, animata da un processore Samsung Exynos W920 e forte di un display Super AMOLED di forma circolare, 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, con connettività Bluetooth o LTE. Ricca, inoltre, la dotazione per quanto riguarda i sensori: barometro, giroscopio, sensore geomagnetico (bussola), luminosità, bioactive, elettrocardiogramma e sensore a bio impedenza (per misurare la composizione corporea).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per scoprire se Samsung Galaxy Watch4 (2024) sarà lanciato a livello globale (o solo in alcuni mercati selezionati) e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy Watch4 (Classic): nuovi sensori e nuovo OS, sorprende!