Horizon Watch Designs ha recentemente lanciato sul Google Play Store una nuova app chiamata Horizon Live Wallpaper Ultra che porta sugli smartphone Android degli sfondi animati che si evolvono seguendo il corso della giornata, inclusi i cambiamenti meteorologici.

La peculiarità di quest’app di personalizzazione è quella di includere un quadrante abbinato per gli smartwatch Wear OS, consentendo agli utenti di personalizzare allo stesso modo entrambi i dispositivi. Scopriamo tutti i dettagli.

Horizon Live Wallpaper Ultra: sfondi che seguono la vostra giornata

Lo sviluppatore Krisztián Attila Seres, noto con il nome di Horizon Watch Design, ha finora pubblicato sul Google Play Store tantissime watch face per smartwatch Wear OS. Con l’ultima creazione, chiamata Horizon Live Wallpaper Ultra, lo sviluppatore è andato oltre.

L’app consente di personalizzare in abbinata smartphone Android e smartwatch Wear OS con degli sfondi “vivi” con transizioni animate di 24 ore che vanno cambiando in base all’orario (incluse albe e tramonti al momento giusto) e alle condizioni meteorologiche (tenendo conto anche della posizione dell’utente). Lo sfondo potrà essere anche personalizzato con vari paesaggi, schemi di colori (che cambiano dopo il tramonto) e altre opzioni. Il tutto, a detta dello sviluppatore, con una “eccellente durata della batteria”.

Di seguito riportiamo la descrizione dell’app fornita dallo sviluppatore e riportata nella pagina dedicata sul Google Play Store:

“Le transizioni animate di 24 ore cambiano il tuo sfondo durante la giornata. Ogni sguardo al tuo sfondo animato sarà un’esperienza unica e spettacolare. Infinite personalizzazioni sono disponibili per personalizzare il tuo sfondo animato. Visualizza il tempo e la temperatura in qualsiasi momento selezionato. Posiziona il widget sulla tua schermata principale. Toccando l’orario desiderato sul widget, accederai a una previsione animata per quel momento specifico. Anche il quadrante dell’orologio supporta una funzione di viaggio nel tempo; toccando il bordo del quadrante, la previsione si anima per l’orario selezionato.”

Come scaricare l’app

Come anticipato, Horizon Live Wallpaper Ultra disponibile per smartphone Android (da Android 7.1 in avanti) e per tutti gli smartwatch Wear OS (versioni 2 e 3). L’app viene proposta sul Google Play Store al prezzo di 9,99 euro ma, al momento, risulta in offerta a 2,99 euro.

Per effettuare l’installazione, basterà effettuare un tap sul badge sottostante, effettuare sul pulsante con il prezzo, (leggere e) accettare i Termini di servizio di Google Play e quindi procedere con il pagamento. Effettuato il pagamento, l’app verrà installata sul dispositivo compatibile.

