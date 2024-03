La pagina Sonno dell’app Google Fitbit è stata aggiornata con una nuova veste grafica. Il nuovo design, che impreziosisce il già avviato passaggio al design Material You intrapreso dall’app, permette di accedere velocemente alle statistiche del sonno del giorno, settimana, mese o anno che preferiamo mentre i dati dell’ultima notte di sonno sono visibili nella parte superiore della pagina.

Questi comprendono la durata del sonno, il tempo passato a letto e l’orario di sveglia. Ci sono anche ben tre linee del tempo, poste nella parte inferiore della pagina, che rendono ancora più semplice studiare l’andamento del nostro sonno attraverso delle barre colorate che rappresentano tre diversi status: sveglio, inquieto e addormentato.

La pagina sonno non è l’unica ad essere stata rinnovata, però. Possiamo trovare dei cambiamenti anche in quella dedicata alla salute che adesso si concentra principalmente sul valore della “prontezza” mostrandolo al centro della pagina. Sotto questo dato possiamo trovare quelli della gestione dello stress, dei numero di passi e quello dei minuti in zona attiva, ossia il periodo di tempo durante il quale abbiamo fatto esercizio fisico durante la giornata.

Nella parte alta della pagina, invece, potremo selezionare il periodo di tempo del quale vogliamo analizzare le statistiche. Fitbit ha lasciato intendere di aver messo mano anche alla pagina dedicata agli animali del sonno ma non è ancora chiaro che tipo di cambiamenti sono stati apportati alla pagina o quando questi saranno resi disponibili.