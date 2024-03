Le offerte su Amazon non mancano mai e quella che vi segnaliamo adesso potrebbe fare comodo a tantissimi utenti: il caricabatterie rapido di Samsung, sia da 25 che da 45 watt, viene proposto al prezzo più basso di sempre, questa volta nella colorazione nera.

Se di recente avete acquistato uno degli ultimi smartphone di Samsung, come ad esempio quelli della serie Samsung Galaxy S24 o i più economici Samsung Galaxy A55 e Samsung Galaxy A35, che sono del tutto sprovvisti di caricabatterie nella confezione di vendita, questa è l’occasione da non lasciarsi sfuggire per affiancargli un buon accessorio ufficiale. Il discorso, naturalmente, si applica anche a qualsiasi altro smartphone di cui siate in possesso e che supporti la ricarica rapida fino a 45 W PD.

Fatte queste premesse, il caricabatterie rapido di Samsung, per cui originale, è disponibile all’acquisto su Amazon, venduto e spedito da Amazon, al prezzo di 8,99 euro, invece di 19,90 euro, in versione da 25 watt e di 21,90 euro, anziché 49,90 euro, in versione da 45 watt; potete acquistarlo al volo cliccando sul link che trovate qua sotto:

Acquista il Caricabatterie rapido Samsung da 25 W a 8,99 euro su Amazon

Acquista il Caricabatterie rapido Samsung da 45 W a 21,90 euro su Amazon

Nel caso vi dovesse servire, c’è anche il cavo originale in sconto pronto da comprare: il suo prezzo solito è di 12,90 euro e ora è scontato a 5,99 euro. E aggiungiamo che potete portarvi a casa anche la basetta di ricarica wireless, a induzione, in forte sconto: di solito costa 75,90 euro, ma ora è scontata a 32,90 euro.

