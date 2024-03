La serie Samsung Galaxy S24 è disponibile sul mercato soltanto da poche settimane ma in Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche della generazione successiva: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy S25.

Per quanto riguarda il design, la serie Samsung Galaxy S oramai da alcuni anni non presenta grandi novità e l’ultima riprogettazione risale alla serie Samsung Galaxy S21 (dopo soltanto piccole modifiche poco rilevanti).

Un nuovo design per la serie Samsung Galaxy S25

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, il colosso coreano avrebbe deciso di apportare importanti novità per quanto riguarda il design della serie Samsung Galaxy S25.

Secondo il leaker yeux1122, la nuova serie di punta del colosso coreano avrà un aspetto significativamente diverso da quella di quest’anno, con modifiche relative al “concetto della serie Galaxy S25” ed è probabile che si riferiscano anche alla parte hardware.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, l’unica anticipazione fornita dal leaker è quella relativa alle dimensioni del display, che dovrebbe passare da una diagonale di 6,2 pollici a 6,36 pollici.

La decisione di Samsung, che potrebbe essere stata ispirata dal presunto passaggio di iPhone 16 Pro da uno schermo da 6,1 pollici a uno da 6,3 pollici, potrebbe non essere particolarmente apprezzata da coloro che preferiscono i telefoni compatti, in quanto non sono molti i modelli di punta che non sono dotati di schermi enormi.

Tra le novità hardware della serie Samsung Galaxy S25 vi dovrebbero essere un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 e un sensore fotografico principale di Sony al posto di Samsung GN3 (sul modello base e su quello Plus).

Nel corso delle prossime settimane ne sapremo certamente di più, basta avere un po’ di pazienza.

