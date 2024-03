The Frog è un’applicazione per le previsioni meteo che fornisce non solo previsioni del tempo affidabili, ma anche un pizzico di buon umore, anche in caso di maltempo.

L’app fornisce previsioni meteo dettagliate per oggi e domani, previsioni meteo giornaliere per i prossimi 10 giorni, visualizzandole anche sulla mappa delle perturbazioni.

Le informazioni dettagliate riguardano umidità, punto di rugiada, pressione atmosferica, indice UV, visibilità, intensità del vento, qualità dell’aria, gli orari di alba e tramonto, dell’ora d’oro, dell’ora blu e del crepuscolo.

Previous Next Fullscreen

L’app The Frog mostra le previsioni meteo con accuratezza e simpatia

L’applicazione offre anche dei collegamenti alla webcam per visualizzare le condizioni meteo nei paraggi del luogo selezionato, inoltre un comodo widget offre agli utenti la possibilità di consultare il meteo a colpo d’occhio anche senza aprire l’app.

Infine, nelle impostazioni è possibile personalizzare vari aspetti dell’app, come le unità di misura, la posizione e le notifiche.

L’app The Frog è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari rimovibili tramite un acquisto in-app che permette di abbonarsi al costo di 2,39 euro l’anno.

Se l’app vi interessa a seguire trovate il badge per individuarla nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 8.0 o versioni successive.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, la classifica