Samsung ha annunciato di aver iniziato a campionare la sua scheda microSD SD Express da 256 GB con velocità di lettura sequenziale fino a 800 MB/s e di aver iniziato la produzione in serie della scheda microSD UHS-1 da 1 TB. Ecco i dettagli dei prodotti.

Samsung annuncia le schede microSD SD Express

La velocità di lettura sequenziale della scheda microSD SD Express di Samsung è fino a 1,4 volte più veloce delle unità SSD SATA (fino a 560 MB/s) e oltre quattro volte più veloce rispetto alle tradizionali schede di memoria UHS-1 (fino a 200 MB/s).

Per garantire prestazioni stabili e affidabilità in un fattore di forma ridotto come quello di una microSD, Samsung utilizza la tecnologia Dynamic Thermal Guard (DTG) che mantiene la temperatura ottimale anche durante le sessioni di utilizzo prolungate.

Samsung afferma che il prodotto punta a supportare le applicazioni più impegnative, come l’intelligenza artificiale generativa integrata nello smartphone.

Samsung annuncia le schede microSD da 1 TB

Le schede microSD UHS-1 Evo Plus e PRO Plus da 1 TB sfruttano la tecnologia V-NAND di ottava generazione dell’azienda per offrire capacità tipiche di un SSD nelle dimensioni compatte di una scheda MicroSD.

Nonostante le dimensioni ridotte la nuova scheda microSD da 1 TB di Samsung supera i test più rigorosi del settore garantendo affidabilità anche in ambienti difficili, grazie alla resistenza all’acqua, alle temperature estreme, alle cadute, ai raggi X e ai campi magnetici.

La società fa sapere che la scheda microSD SD Express da 256 GB sarà disponibile per l’acquisto entro la fine dell’anno, mentre il lancio delle schede microSD UHS-1 da 1 TB è previsto entro il terzo trimestre di quest’anno.

Potrebbe interessarti: Migliori microSD per smartphone, come si classificano e quali acquistare