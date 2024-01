HONOR ha deciso di sfruttare il Mobile World Congress 2024 di Barcellona per il lancio ufficiale nel Vecchio Continente di alcuni smartphone molto attesi: stiamo parlando della serie HONOR Magic 6 e di Magic V2 RSR.

Nelle scorse ore, infatti, il produttore cinese ha confermato di avere in programma un evento in occasione della manifestazione catalana: l’appuntamento è fissato per domenica 25 febbraio, alle ore 14 locali.

HONOR Magic 6 e Magic V2 RSR saranno presentati al MWC 2024

Per quanto riguarda la serie HONOR Magic 6, saranno due i modelli lanciati dal produttore asiatico, quello base e la variante Pro, entrambi dotati di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un display AMOLED LTPO curvato da 6,8 pollici (con luminosità massima di 1.800 nit), 16 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione.

La principale differenza tra questi due smartphone dovrebbe essere rappresentata dal comparto fotografico, che nel modello Pro dovrebbe poter fare affidamento su un senore periscopico da 180 megapixel, che affiancherà quello principale da 50 megapixel (presente anche nella versione base).

Passando a HONOR Magic V2 RSR, si tratta di una versione più sportiva e caratterizzata dal brand Porsche Design di HONOR Magic V2.

Tra le sue principali caratteristiche non dovrebbero mancare 16 GB di RAM, 1 TB di memoria di archiviazione e un comparto fotografico primario inserito in un modulo dal look più appariscente.

Se non vi sono dubbi sul lancio di questi smartphone nei vari Paesi europei, ciò su cui vi è grande incertezza è l’argomento relativo alla fascia di prezzo in cui si andranno a posizionare, aspetto di fondamentale importanza per valutare un loro possibile successo, soprattutto se si considera quanto competitivo sia divenuto il mercato mobile.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane scopriremo ulteriori dettagli sui programmi di HONOR. Basta avere un po’ di pazienza.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di HONOR Magic V2, lo smartphone pieghevole senza compromessi