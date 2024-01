Huawei accoglie questo inizio di 2024 proponendo le Huawei Weeks, tre settimane di promozioni con tante offerte per i prodotti dell’ecosistema. Le proposte partono proprio quest’oggi, 8 gennaio 2024, e proseguiranno fino al 29 gennaio 2024 sul Huawei Store: andiamo a scoprire gli sconti a disposizione.

Sono partite le numerose offerte delle Huawei Weeks

Partiamo subito dai coupon che danno accesso a sconti in base al totale della spesa effettuata sul Huawei Store. Sono attivabili su qualsiasi prodotto a eccezione di Huawei Watch Ultimate Design. Più precisamente prevedono:

sconto di 15 euro con acquisto pari o superiore a 150 euro

con acquisto pari o superiore a sconto di 30 euro con acquisto pari o superiore a 300 euro

con acquisto pari o superiore a sconto di 50 euro con acquisto pari o superiore a 500 euro

con acquisto pari o superiore a sconto di 150 euro con acquisto pari o superiore a 1000 euro

In più sono ovviamente disponibili diversi prodotti in offerta, come smartphone, tablet, smartwatch, cuffie wireless e notebook. Partiamo proprio dai wearable perché abbiamo proposte intriganti per alcuni dei modelli più popolari: tra gli smartwatch spiccano Huawei Watch GT 4 Special Edition (con localizzazione GNSS e funzionalità sportive) e Huawei Watch 4 Pro (con quadrante da 48 mm e cinturino in pelle), proposti a rispettivamente 279,90 euro (con cinturino Huawei Easy Fit da 39,90 euro in omaggio) e 499,90 euro (anziché 549,90 euro). In sconto anche Huawei Watch GT 3, uno smartwatch dal design minimale e una durata della batteria fino a 14 giorni: quest’ultimo è disponibile sul Huawei Store a 179,90 euro (anziché 249 euro) nella versione Active Black con quadrante da 46 mm. Tra le cuffie sono disponibili a prezzo ribassato le Huawei FreeClip, open-ear a forma di orecchino con design clip-on e tecnologia Smart Wear Detection proposte a 199,90 euro con Huawei Band 8 in regalo, e le Huawei FreeBuds Pro 3 con cancellazione attiva del rumore, proposte in tre colorazioni a 199,90 euro (con Huawei Band 8 in omaggio).

Acquista Huawei Watch GT 4 Special Edition in offerta

Acquista Huawei Watch 4 Pro in offerta

Acquista Huawei Watch GT 3 in offerta

Acquista Huawei FreeClip in offerta

Acquista Huawei FreeBuds Pro 3 in offerta

Chi sta cercando un PC può trovare pane per i suoi denti con Huawei MateBook D16 2024 e Huawei MateBook D 14 2023: il primo offre un ampio schermo da 16 pollici, processore Intel Core i5 di 12a generazione e una batteria da 56 Wh, e viene proposto in offerta a 699,90 euro invece di 799 euro. Il secondo “replica” l’Intel Core i5 di 12a generazione e mette a disposizione prestazioni migliorate grazie all’antenna Huawei Metaline: è disponibile sul Huawei Store a 749,90 euro anziché 799,90 euro.

Acquista Huawei MateBook D16 2024 in offerta

Acquista Huawei MateBook D 14 2023 in offerta

Chi desidera un tablet può dare un’occhiata a Huawei MatePad 11.5, un dispositivo dal design metallico con spessore di 6,85 mm: può risultare produttivo come un PC grazie alla tastiera smontabile e portatile. Viene proposto in offerta sul Huawei Store a 279,90 euro anziché 299,90 euro.

Acquista Huawei MatePad 11.5 in offerta

Tra le proposte spicca anche Huawei P60 Pro, smartphone che si concentra sul comparto fotografico grazie a XMAGE Ultra Lighting: a bordo troviamo un sensore principale da 48 MP con OIS e apertura variabile (da f/1.4 a f/4.0), un sensore ultra-grandangolare da 13 MP, un teleobiettivo periscopico da 48 MP con OIS per lo zoom ottico 3,5x (zoom digitale 100x) e una fotocamera frontale ultra-grandangolare da 13 MP. Su Huawei Store lo smartphone è disponibile a 1099,90 euro anziché 1199,90 euro con in omaggio Huawei P60 Pro Case (prezzo di vendita di 19,90 euro) e le cuffie Huawei FreeBuds 5 (valore di 159,90 euro).

Acquista Huawei P60 Pro in offerta

Le offerte delle Huawei Weeks sono come detto disponibili fino al 29 gennaio 2024: per scoprirle tutte è possibile seguire il link qui in basso, che porta direttamente al Huawei Store.

Tutte le offerte delle Huawei Weeks

Potrebbe interessarti: Recensione Huawei P60 Pro: maestro di fotografia