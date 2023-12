Da un po’ di tempo in Rete si susseguono le indiscrezioni secondo cui Nothing avrebbe in progetto di lanciare uno smartphone economico, device che potrebbe essere venduto con il nome di Nothing Phone (2a).

In particolare, il popolare leaker Dylan Roussel ha condiviso su X aluni dettagli relativi a questo telefono, che dovrebbe avere come numero modello la sigla A142 e nome in codice Pacman / Aero(dactyl?).

Cosa sappiamo al momento di Nothing Phone (2a)

A dire del leaker, questo smartphone potrebbe essere il primo dell’azienda ad essere animato da un processore MediaTek (dovrebbe trattarsi di un MediaTek Dimensity 7200, CPU che vanta due core Cortex-A715 a 2,8 GHz e sei core Cortex-A510) e dovrebbe poter contare su tre parti Glyph e su un nuovo design.

Meet the Nothing Phone (2a)! Model: A142.

Codenames: Pacman / Aero(dactyl?). Nothing’s next phone comes with a Mediatek SoC for the first time. The Mediatek Dimensity 7200. It has 3 Glyph parts, and a brand new design. Launch event at MWC? pic.twitter.com/UTwk2bUjjA — Dylan Roussel (@evowizz) December 15, 2023

Secondo Roussel Nothing potrebbe sfruttare il Mobile World Congress 2024 per il lancio di questo suo nuovo smartphone.

Sempre nelle scorse ore, un altro contributo è arrivato da Sanju Choudhary, che su X ha confermato l’esistenza di tale smartphone, mostrando anche quello che potrebbe essere un suo prototipo (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Pare che Nothing Phone (2a) potrà contare su una doppia fotocamera principale con allineamento orizzontale, posizionata al centro della parte posteriore della scocca, circondata da tre strisce luminose LED Glyph.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare questo telefono, soprattutto se si considera quanto agguerrito sia ormai il segmento medio basso.

Il produttore ha già confermato di avere in programma un evento per il 27 febbraio a Barcellona in occasione dell’edizione 2024 del Mobile World Congress e lo slogan scelto, ossia Nothing to see, potrebbe essere proprio un indizio relativo al lancio del suo nuovo smartphone. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Potrebbe interessarti anche: Nothing si prepara a un nuovo lancio al MWC 2024