L’interesse di Google per la tecnologia AR non è costante, alternando momenti di picco ad altri in cui sembra che il colosso di Mountain View sia proiettato su altri settori.

Di recente l’azienda ha depositato un brevetto relativo a una soluzione che prevede l’impianto di un sensore di immagine all’interno di un paio di occhiali intelligenti per il controllo virtuale.

Stando a quanto è possibile apprendere da tale brevetto, gli utenti che hanno dispositivi come un altoparlante Nest o una smart TV Android potrebbero contare su un’interfaccia da gestire attraverso gli occhiali.

Google vuole rendere gli occhiali smart più utili

In pratica, gli utenti dovrebbero vedere le opzioni di controllo tramite gli occhiali, opzioni che potrebbero essere attivate attraverso apposite gesture.

L’interfaccia può essere considerata una sorta di oggetto virtuale, posizionato in uno spazio fisico così come viene mostrato attraverso gli occhiali smart. Nel caso degli smart speaker sarebbe quindi possibile gestire la riproduzione e visualizzare allo stesso tempo le informazioni su ciò che viene riprodotto mentre con un termostato della gamma Nest sarebbe possibile visualizzare delle informazioni, come ad esempio quelle relative all’utilizzo medio mensile.

Ed ancora, sempre secondo quanto viene spiegato nel brevetto, gli utenti potrebbero usare tale soluzione per navigare sul Web (ciò attraverso elementi della UI creati artificialmente dagli occhiali smart) oppure per accendere o spegnere facilmente le lampadine.

Purtroppo al momento non vi sono dettagli su quando tale brevetto potrebbe trasformarsi in un prodotto pronto per raggiungere il mercato e, peraltro, non è detto che sarà proprio Google a curare la parte hardware, essendo più facile che il colosso di Mountain View si occupi soltanto di quella software.

In sostanza, per saperne di più dovremo attendere informazioni ufficiali dal colosso statunitense. Potete trovare la documentazione relativa al brevetto qui.

