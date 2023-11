La settimana del Black Friday è terminata ma qualche offerta continuerà ad allietare il nostro portafogli almeno fino a fine dicembre, come quella odierna. Samsung Galaxy S23+, uno degli smartphone più convincenti di questo 2023, è in super offerta ad oltre 500 euro di sconto rispetto al prezzo di listino.

Uno dei più convincenti per via del connubio tra software, aggiornato a lungo (5 anni di patch di sicurezza e 4 di Android), e hardware che è di fascia alta fra cui sottolineiamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy che assicura prestazioni e lunga autonomia.

Samsung Galaxy S23+ sotto i 700 euro è un affare

Samsung Galaxy S23+ è uno smartphone un po’ più grande del suo fratellino compatto e per questo più dedito alla multimedialità grazie al display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, vetro Gorilla Glass Victus 2 e audio stereo con Dolby Atmos. Il suo cuore, come dicevamo è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, al cui fianco prendono posto 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 4.0.

Il comparto fotografico è lo stesso di Galaxy S23 e offre in tutto quattro sensori: sul retro troviamo una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 12 MP. A disposizione 5G, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C, così come il lettore d’impronte integrato nel display e la certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 3900 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida da 25 W (con cavo), la ricarica Fast Wireless Charging 2.0 e la ricarica inversa Wireless PowerShare. Lo smartphone è stato lanciato con Android 13 e One UI 5.1 e, secondo le promesse del produttore, arriverà almeno fino ad Android 17.

Samsung Galaxy S23+ ha debuttato in versione 256 GB al prezzo consigliato di 1229 euro, ma oggi potete portarvelo a casa a 699 euro nella colorazione Black (con caricabatterie incluso) sfruttando lo sconto Amazon o Unieuro. Si tratta di ben 530 euro di sconto in valore assoluto.

Aggiornamento, disponibile da Unieuro: l’offerta Amazon è terminata, è disponibile da Unieuro allo stesso prezzo di 699 euro invece di 1229 euro (listino).

La stessa offerta è presente su Unieuro a questa pagina. In alternativa è disponibile anche in offerta Galaxy S23 da 256GB a 699 euro, oppure per chi cercasse la versione top, Samsung Galaxy S23 Ultra da 256GB a 899 euro invece di 1479 euro di listino

