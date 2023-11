Come ribadito ieri, mancano ormai pochi giorni alla presentazione cinese di OnePlus 12, ma i leak non si danno pace lo stesso, anzi: in queste ore stanno spuntando ulteriori indiscrezioni e anticipazioni riguardanti il prossimo flagship del produttore. Quest’oggi parliamo infatti del display di OnePlus 12 e di qualche nuova immagine trapelata.

Novità sul display di OnePlus 12: sarà un LTPO AMOLED firmato BOE

OnePlus 12 sarà presentato tra pochi giorni in Cina, mentre per l’evento globale dovremo aspettare probabilmente la fine di gennaio, più precisamente il 24 (data non ufficiale, ma quasi, grazie a quanto abbiamo visto le scorse ore). In queste settimane sono spuntati tanti rumor che sono andati ad anticipare diverse specifiche tecniche dello smartphone, ma ci si è messa anche OnePlus stessa con video e immagini teaser che hanno “spoilerato” il design.

Quest’oggi il solito Digital Chat Station ha rivelato ulteriori dettagli riguardanti il display di OnePlus 12. In base a quanto riportato, il pannello sarà un AMOLED LTPO da 6,82 pollici BOE X1 a risoluzione 3168 x 1440 (2K+, con 510 ppi) con refresh rate fino a 120 Hz e PWM dimming ad alta frequenza (2160 Hz), che aiuterà gli utenti ad affaticare meno la vista durante l’utilizzo prolungato. Come anticipato da OnePlus stessa, lo schermo offrirà addirittura un picco di luminosità di 4500 nit, probabilmente legato a qualche funzionalità software particolare pensata per l’uso sotto il pieno sole (le misurazioni si sono per ora fermate a 1722 nit, staremo a vedere). A migliorare qualità, luminosità ed efficienza del display dovrebbe pensarci il chip Display P1 di OPPO. Si prospetta dunque uno dei migliori pannello sul mercato.

Previous Next Fullscreen

Grazie alle informazioni trapelate i giorni scorsi, sappiamo che OnePlus 12 dovrebbe offrire inoltre il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da un massimo di 24 GB di RAM LPDDR5X e di 1 TB di memoria interna (UFS 4.0), una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare Sony IMX581 da 48 MP e sensore tele OmniVision da 64 MP, e una generosa batteria da 5400 mAh con supporto a ricarica cablata da 100 W e alla ricarica wireless (da almeno 50 W).

Per scoprire tutto ufficialmente dovremo attendere solo qualche giorno: la data di presentazione cinese è fissata per il 5 dicembre 2023.

Leggi anche: Recensione OnePlus Nord 3: la serie fortunata continua