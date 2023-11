Con l’ultimo aggiornamento di Google Workspace il colosso di Mountain View sta introducendo alcune novità, tra le quali un miglioramento dell’usabilità dell’app Google Drive sui dispositivi Android con schermo di grandi dimensioni.

Con la nuova riprogettazione per tablet l’app Google Drive diventa molto simile alla versione Web con il percorso per le cartelle nella parte superiore della schermata della visualizzazione corrente.

Inoltre, al posto della visualizzazione a elenco ora ci sono le colonne con i dettagli dei file per mostrare quando un file è stato modificato l’ultima volta e quanto spazio di archiviazione viene utilizzato.

L’app Google Drive su tablet diventa molto simile alla versione Web

Nell’ultimo riepilogo settimanale degli aggiornamenti di Google Workspace la società menziona inoltre una tavolozza di colori in linea con il Material Design 3 per la visualizzazione a griglia, con ogni cartella e file ora inserito in una scheda, mentre il nome del file appare in alto anziché sotto l’anteprima.

Infine la guida di navigazione a sinistra si unifica con la barra dell’app in modo che la visualizzazione del file sia suddivisa in una propria sezione con angoli arrotondati.

Google fa sapere che queste novità sono attualmente in fase di implementazione per tutti i clienti e gli utenti di Google Workspace con Account Google personali con rilascio immediato nei domini a rilascio rapido, mentre il lancio nei domini a rilascio programmato è previsto per il 27 novembre 2023.

Un’altra novità riguarda la possibilità di convertire facilmente il testo con collegamenti ipertestuali in chip intelligenti utilizzando il tasto Tab in Google Fogli.

Infine Google Meet ottiene altre lingue disponibili per i sottotitoli, ossia finlandese ed ebraico in versione beta, inoltre sono state convalidate le lingue Inglese (Regno Unito), Francese (Canada), tailandese, vietnamita, polacco, rumeno e turco.

Le nuove lingue per i sottotitoli sono disponibili per tutti i clienti e gli utenti di Google Workspace con Account Google personali.

