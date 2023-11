Google ha da poco lanciato l’ultima versione della sua chiave di sicurezza Titan che ora supporta le passkey, un modo più semplice e sicuro per accedere ai propri account senza la necessità di una password, in quanto basta un dispositivo per l’autenticazione.

Con questo prodotto la società vuole offrire la sua soluzione di sicurezza anche in modo indipendente dagli smartphone e renderla accessibile anche per gli utenti che utilizzano dispositivi che non supportano le passkey.

La nuova chiave di sicurezza Titan può memorizzare fino a 250 passkey univoche

Le nuove chiavi di sicurezza Titan sono in grado di memorizzare più di 250 passkey univoche usando le specifiche FIDO2 e la crittografia.

Quando l’utente crea una passkey per il proprio account Google sulla nuova chiave di sicurezza Titan potrà impostare un semplice codice PIN che può essere utilizzato al posto di una password per accedere in modo sicuro al suo account Google in futuro.

La nuova Titan offre funzionalità NFC ed è attualmente disponibile nel Google Store in versione USB-A oppure USB-C al prezzo di 35 euro con spedizione gratuita.

Google fa sapere che si impegna a fornire gratuitamente 100.000 delle nuove chiavi di sicurezza a soggetti globali ad alto rischio nel 2024, come gli addetti alle campagne elettorali, agli attivisti e i giornalisti.

Potrebbe interessarti: Il Google Store annuncia le offerte del Black Friday, ci sono anche i Pixel 8